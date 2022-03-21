В Госдуму внесен проект закона о похоронном деле

В Госдуму внесен проект закона о похоронном делеЗа ним последуют поправки, вводящие наказание за незаконную передачу данных о смерти
В Госдуму внесен законопроект «О похоронном деле», который отменит действующий с 1996 г. закон «О погребении и похоронном деле» и систематизирует работу отрасли. Как ранее писали «Ведомости», инициатива предполагает создание открытых реестров, в том числе кладбищ и компаний, занимающихся ритуальными услугами. Законопроект предлагает установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта Федерации в сфере похоронного дела (таким является, к примеру, ГБУ «Ритуал»).
Зампред комитета по экономической политике, соавтор законопроекта Артем Кирьянов заявил «Ведомостям», что изменения в закон назрели в том числе в связи с цифровизацией. Подача заявок на лицензирование предусмотрена через портал «Госуслуги». Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость. Устанавливать примерные цены будут на уровне регионов с учетом местной специфики.
«Тарифы должны быть прозрачные с учетом того, что участились случаи необоснованного завышения цен на ритуальные услуги, – говорит Кирьянов. – При этом, конечно, они могут разниться от региона к региону».
Для внесения в реестр ритуальной компании нужно будет иметь не только регистрацию юрлица или ИП, но и доказать наличие оборудования и катафального транспортного средства, используемых для приема заказа на оказание соответствующих услуг. Также предполагается создание и реестра недобросовестных ритуальных служб, в который внесут компании, у которых отзовут соответствующую лицензию. Это возможно будет сделать, если со стороны похоронного агента зафиксировано грубое нарушение деятельности.
«Мы также вводим новации для бизнеса, которые могут позаимствовать другие сферы: отменить в принципе плановые проверки. Только внеплановые по факту обращений», – сказала «Ведомостям» соавтор законопроекта, зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Законопроект предлагает расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил (их инвентаризация предполагается по законопроекту). Ответственность могут возложить, например, на юридическое лицо, бывшее работодателем погребенного, централизованную религиозную организацию, лицо, которое осуществляет содержание государственного или муниципального кладбища. Кроме того, в законопроекте упоминаются частные кладбища, которых сейчас в России нет.
По словам Разворотневой, сейчас идет подготовка к обсуждению документа, в частности, на слушаниях в Общественной палате и на экспертном совете Минстроя. «Мы постараемся учесть все поступившие замечания, ожидаю ко второму чтению большой пакет поправок», – говорит депутат.
Также авторы закона сейчас занимаются разработкой поправок в КоАП, которые установят ответственность за разглашение данных о смерти, чем пользуются недобросовестные ритуальщики.
«Причем никто не будет искать конкретного человека, ответственность будет нести руководитель организации [от которой утекла информация]. Например, главврач больницы или начальник отделения правоохранительных органов», – пояснила Разворотнева. Наказание предусмотрено и для самих ритуальщиков – за навязывание услуг, если человек за ними не обращался.
Источник в Госдуме говорил ранее, что законопроект будет обсуждаться в течение года.