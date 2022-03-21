В Госдуму внесен проект закона о похоронном деле

Для внесения в реестр ритуальной компании нужно будет иметь не только регистрацию юрлица или ИП, но и доказать наличие оборудования и катафального транспортного средства, используемых для приема заказа на оказание соответствующих услуг. Также предполагается создание и реестра недобросовестных ритуальных служб, в который внесут компании, у которых отзовут соответствующую лицензию. Это возможно будет сделать, если со стороны похоронного агента зафиксировано грубое нарушение деятельности.