Шестой фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева арестован в Москве

Шестой фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева арестован в МосквеПятеро обвиняемых уже находятся в СИЗО
Басманный суд Москвы арестовал шестого фигуранта по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Как сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова, Тимофею Мокии, как и остальным, следствием ФСБ предъявлено обвинение в приготовлении к убийству общеопасным способом (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).
«Об обстоятельствах задержания не упоминалось», – сказала представитель Басманного суда, уточнив, что Мокии 29 лет, он уроженец Москвы, официально не трудоустроен.
25 апреля президент России Владимир Путин, а затем Центр общественных связей ФСБ сообщили о задержании граждан, якобы готовивших покушение на Соловьева. 26 апреля Басманный суд арестовал на два месяца участников неонацистской организации National Socialism / White Power (признана террористической, запрещена) Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Василия Стрижакова и Максима Дружинина.
Представляющая интересы Дружинина адвокат Светлана Сидоркина сказала «Ведомостям», что Мокий попал в поле зрения правоохранителей одновременно с остальными, но ранее его не могли найти.
По версии следствия ФСБ, обвиняемые готовили нападения не только на Соловьева, но и на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариту Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.
«В ходе обысков изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика», – сообщали в ФСБ.
Против Стрижакова и Дружинина также выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Обвиняемые свою вину не признают.