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Общество

Шестой фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева арестован в Москве

Пятеро обвиняемых уже находятся в СИЗО
Таисия Илюнина
Андрей Гордеев / Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал шестого фигуранта по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Как сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова, Тимофею Мокии, как и остальным, следствием ФСБ предъявлено обвинение в приготовлении к убийству общеопасным способом (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). 

«Об обстоятельствах задержания не упоминалось», – сказала представитель Басманного суда, уточнив, что Мокии 29 лет, он уроженец Москвы, официально не трудоустроен. 

25 апреля президент России Владимир Путин, а затем Центр общественных связей ФСБ сообщили о задержании граждан, якобы готовивших покушение на Соловьева. 26 апреля Басманный суд арестовал на два месяца участников неонацистской организации National Socialism / White Power (признана террористической, запрещена) Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Василия Стрижакова и Максима Дружинина.

Представляющая интересы Дружинина адвокат Светлана Сидоркина сказала «Ведомостям», что Мокий попал в поле зрения правоохранителей одновременно с остальными, но ранее его не могли найти.

По версии следствия ФСБ, обвиняемые готовили нападения не только на Соловьева, но и на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариту Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.

«В ходе обысков изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика», – сообщали в ФСБ.  

Суд арестовал на два месяца подозреваемых в покушении на Владимира Соловьева

Они не признали своей вины

Против Стрижакова и Дружинина также выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Обвиняемые свою вину не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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