Шестой фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева арестован в Москве

По версии следствия ФСБ, обвиняемые готовили нападения не только на Соловьева, но и на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариту Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.