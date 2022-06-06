За повторные побои не будет грозить срок

В апреле 2021 г. Конституционный суд счел, что действующая практика наказания за повторные побои является неконституционной. Он решил проблему жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой, которую избивал родной брат. В 2018 г. его привлекли к административной ответственности за побои, а затем к уголовной – еще за один аналогичный эпизод. Но в 2019 г., имея непогашенную судимость, но истекший срок административного наказания, брат Саковой снова избил ее и получил только административное наказание. Это произошло потому, что действующая статья 116.1 УК о побоях предусматривает уголовное наказание лишь при неистекшем сроке административного взыскания.