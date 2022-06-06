За повторные побои не будет грозить срок

За повторные побои не будет грозить срокКомитет Госдумы по госстроительству решил не ужесточать статью УК
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект Белого дома, который вводит уголовную ответственность за побои для судимых за преступления, совершенные с применением насилия. Законопроект разработало МВД.
В апреле 2021 г. Конституционный суд счел, что действующая практика наказания за повторные побои является неконституционной. Он решил проблему жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой, которую избивал родной брат. В 2018 г. его привлекли к административной ответственности за побои, а затем к уголовной – еще за один аналогичный эпизод. Но в 2019 г., имея непогашенную судимость, но истекший срок административного наказания, брат Саковой снова избил ее и получил только административное наказание. Это произошло потому, что действующая статья 116.1 УК о побоях предусматривает уголовное наказание лишь при неистекшем сроке административного взыскания.
Законопроект, предложенный МВД после решения КС, вводил в ст. 116.1 УК вторую часть и предполагал уголовную ответственность за нанесение побоев «лицом, имеющим судимость». Также предполагалось ужесточить наказание за повторные побои в этой части. Сейчас статья 116.1 УК предусматривает штраф в размере до 40 000 руб., обязательные работы на срок до 240 ч, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев.
В версии правительства, которая поступила в Госдуму в октябре 2021 г., было изъято наказание в виде лишения свободы (хотя оно изначально было в проекте поправок МВД). Согласно проектируемой норме УК наказание будет иным, хотя и более жестким, чем сейчас: обязательные работы на срок до 480 ч, исправительные работы или ограничение свободы на срок до года, арест на срок до шести месяцев.
В первом чтении депутаты одобрили законопроект 25 января 2022 г.
«Мы оставили документ в той редакции, в которой его внесло правительство, – заявила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина. – У нас были разные предложения, в том числе и по установлению ответственности в отношении угроз нанесения побоев, но мы идем исключительно путем, который нам указал КС в своем постановлении».
Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений (представлял Сакову в суде), адвокат Мари Давтян выразила надежду, что УК окончательно будет скорректирован до конца весенней сессии Госдумы: «Больше года прошло после постановления КС, было достаточно времени, чтобы внести поправки». Давтян полагает, что для полного исполнения постановления КС «необходимо также предусмотреть ответственность за нанесение побоев тем, кто имеет судимость за совершение преступлений с угрозой применения насилия». Это, например, статья 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), статья 131 УК (изнасилование), статья 162 УК (разбой), говорит она.
Юрист фонда «Русь сидящая» (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Ева Корнейчик полагает, что итоговые поправки являются «слабым механизмом защиты от домашних боксеров-рецидивистов»: «Санкция не предусматривает наказания в виде лишения свободы, а арест, хоть и является краткосрочным лишением свободы, на практике не применяется, в России нет арестных домов». Она напомнила, что в УК есть уголовная ответственность за истязание, которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что принятие закона «должно оказать позитивное влияние на предупреждение повторных побоев, которые в последние годы демонстрируют тенденцию количественного роста».