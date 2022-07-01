Срок выплаты по страховке для военных сможет определять суд

Срок выплаты по страховке для военных сможет определять судДепутаты и сенаторы предложили откладывать спорные компенсации на время разбирательства
Депутаты Госдумы и сенаторы из «Единой России» внесли в нижнюю палату парламента поправки к закону о страховании военнослужащих и других силовых структур – в спорных случаях выплаты будут откладываться до вступления в силу решения суда. 1 июля председатель Госдумы назначил комитет по обороне ответственным за рассмотрение инициативы.
По действующим нормам законодательства страховая выплата должна быть произведена даже в том случае, если спор в суде, который может быть основанием для ее отмены, еще не разрешен, отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный. «С принятием проектируемых новелл этот пробел устраняется, а значит и многочисленные проблемы, которые с этим связаны, уйдут в прошлое», – считает он.
По статье 11 закона о страховании военнослужащих страховая компания в 15-дневный срок со дня получения соответствующих документов должна принять решение о совершении выплаты. В случае необоснованной задержки страховщик выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1% страховой суммы за каждый день просрочки, следует из нынешней редакции закона.
Депутаты предложили дополнить эту статью оговоркой, которая позволит страховой оспорить право на оперативную, в течение 15 дней, выплату. В частности, основанием для этого будет возможность судебного установления факта прямой связи «страхового случая» с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного, совершение им преступления и нанесение травмы самому себе др.
Как следует из обзора судебной практики Верховного Суда (ВС) от 7 апреля 2021 г., без соответствующего судебного решения страховщики не отказывают в выплатах – у них нет такого права.
В практике ВС есть решение, вынесенное по результатам рассмотрения обращения родителей контрактника, который получил открытую черепно-мозговую травму при падении с лестницы в казарме военного института в 2009 г. Следствие тогда установило, что травму военнослужащий получил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по личной неосторожности. В 2018 г. контрактник скончался, и в приказе на его исключение из личного состава вуза уточнялось, что смерть наступила в период прохождения военной службы, но причиной смерти были признаны последствия внутричерепной травмы, полученной девять лет назад.
Его родители обратились в страховую компанию, но им было отказано в выплате в связи с тем, что в документах было указано, что погибший в момент получения травмы находился в состоянии алкогольного опьянения, что освобождает страховщика от выплат. Суд, куда обратились родители, стал на их сторону, поскольку на дату отказа страховой компанией в выплате страховки не имелось вступившего в законную силу решения суда, установившего прямую причинную связь смерти военнослужащего с его алкогольным опьянением.
Если поправки будут приняты, страховая компания в случае разногласий по вопросу необходимости выплат будет обязана сама обращаться в суд для разрешения спора, поясняет близкий к Госдуме собеседник. Кроме того, при принятии решения в пользу застрахованного лица страховщики будут обязаны его исполнить в срок, добавляет он.
Законопроект устраняет существующую коллизию, вызывающую неопределенность со сроками выплат в некоторых случаях, пояснил «Ведомостям» представитель Всероссийского союза страховщиков. «Мы надеемся, что ее устранение облегчит процесс получения страховых выплат в соответствии с данным законом», – добавил представитель союза.