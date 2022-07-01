Срок выплаты по страховке для военных сможет определять суд

В практике ВС есть решение, вынесенное по результатам рассмотрения обращения родителей контрактника, который получил открытую черепно-мозговую травму при падении с лестницы в казарме военного института в 2009 г. Следствие тогда установило, что травму военнослужащий получил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по личной неосторожности. В 2018 г. контрактник скончался, и в приказе на его исключение из личного состава вуза уточнялось, что смерть наступила в период прохождения военной службы, но причиной смерти были признаны последствия внутричерепной травмы, полученной девять лет назад.