Экипировка для первоклассника будет самой дорогой на Дальнем Востоке

На втором месте по росту стоимости набора первоклассника оказался Южный федеральный округ (ЮФО). Там набор для мальчика стал дороже на 17,04%, средняя цена в августе 2022 г. составила более 22 434 руб. Средняя цена на набор для девочки в ЮФО выросла на 14,76% и составила более 26 645 руб. На третьем месте по росту цен на школьные товары в этом году оказался Приволжский федеральный округ (ПФО). В ПФО набор для мальчика вырос на 15,07% (до 20 931 руб.), для девочки – на 13,25% (до 25 365 руб.).