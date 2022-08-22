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Экипировка для первоклассника будет самой дорогой на Дальнем Востоке

Росстат проанализировал рост стоимости школьных наборов в регионах из-за санкций
Валерия Мишина Виктор Хамраев Маргарита Соболь
Росстат проанализировал рост стоимости школьных наборов в регионах из-за санкций / Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на набор первоклассника (одежда, обувь и канцелярские принадлежности) больше всего выросли в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), говорится в исследовании Росстата, с которым ознакомились «Ведомости». Набор для мальчика в СЗФО стал дороже по сравнению с 2021 г. на 17,09%, его средняя цена составила 24 042 руб. Стоимость набора для девочки выросла на 14,24% и составила более 28 824 руб.

На втором месте по росту стоимости набора первоклассника оказался Южный федеральный округ (ЮФО). Там набор для мальчика стал дороже на 17,04%, средняя цена в августе 2022 г. составила более 22 434 руб. Средняя цена на набор для девочки в ЮФО выросла на 14,76% и составила более 26 645 руб. На третьем месте по росту цен на школьные товары в этом году оказался Приволжский федеральный округ (ПФО). В ПФО набор для мальчика вырос на 15,07% (до 20 931 руб.), для девочки – на 13,25% (до 25 365 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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