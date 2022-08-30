Рязанские пожары дотушат дожди«Плановый отжиг» территорий может навредить врио губернатора
В Рязанской области продолжаются лесные пожары, сообщил «Ведомостям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. Сохраняется режим ЧС на уровне региона. По данным на 29 августа, общая площадь, пройденная лесными пожарами в регионе, составила 20 393 га, работы по активному тушению проводятся на 20 082 га, сообщается на сайте Авиалесоохраны. Венглинский уточнил, что к тушению привлечено 7500 человек, свыше 2300 единиц техники, 18 воздушных судов.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков признал, что площади охваченных огнем территорий растут, но объяснил, что это происходит за счет «планового отжига». По его словам, в регионе «серьезно продвинулись в тушении возгораний». Чтобы не допустить дальнейшее распространение пожара, была обустроена защитная полоса, очаги задымления заливаются водой, чтобы не допустить повышение концентрации смога в воздухе, уточнил Венглинский.
В пресс-службе МЧС 29 августа сообщили, что дожди, которые ожидаются на этой неделе, положительно скажутся на лесопожарной обстановке в Центральном и Поволжском федеральных округах. «В Рязанской области ситуация с лесными пожарами стабилизировалась», – говорится в сообщении МЧС. Специалистами ведомства проложено свыше 140 км минерализованных полос, также продолжаются работы по «дотушиванию» территорий. За сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 551 га.
Изменение направления ветра уже 30 августа поспособствует исчезновению запаха гари в Москве, сказал «Ведомостям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Длительное время ненасыщенные влагой воздушные массы перекачивались из Рязани, с юго-востока, со вторника воздух в Москву будет поступать с запада, с Балтики, он чище и более насыщен влагой», – говорит он.
По словам синоптика, понижение температуры с 1 сентября коснется в том числе и Рязанской области, что поможет огнеборцам. «Станет получше, но проблема остается: на 31 августа прогнозируется дождь в регионе, но это не тот ливень, который может действительно погасить пожары», – пояснил Вильфанд.
Политтехнологам Малкова пришлось использовать в кампании «образ борца с огнем», сказал «Ведомостям» представитель штаба врио губернатора. «Пожары – это нечто объективное, природное, что не зависело от него с момента прихода на должность. Поэтому он много выезжает на места, общается с пожарными», – говорит собеседник. При этом Малков столкнулся с недовольством по этому поводу: жители региона раскритиковали его за недостаточную помощь пожарным, напомнил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Малков поручил закупить для них продукты, в то время как администрация Клепиковского района отчиталась, что продукты собрали местные жители и предприниматели, а не сами власти.
В рейтингах готовности врио губернаторов к выборам Малков не лидирует, говорит Гращенков. «Дело ведь не только в пожарах – они во многих регионах идут, дело в неудачной реакции», – сказал глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, отмечая, что Рослесхоз обвинял власти региона в сокрытии масштаба проблемы пожаров. Виноградов говорит также, что среди конкурентов Малкова нет известных в регионе лиц.
Политолог Александр Кынев при этом исключает возможность второго тура в Рязанской области: «Регион крайне электорально управляемый, поэтому даже неудачная избирательная кампания для г-на Малкова мало чем грозит». Гращенков считает, что, скорее всего, протестного голосования в регионе не будет, но пожары еще могут навредить Малкову уже после избрания. «Эта история с лесными пожарами может отозваться в будущем, поскольку это не совсем внутреннее дело: если пожары перекинутся на Подмосковье, то это сыграет в минус главе и его отношениям на федеральном уровне», – считает он.
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