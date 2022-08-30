Рязанские пожары дотушат дожди

Политтехнологам Малкова пришлось использовать в кампании «образ борца с огнем», сказал «Ведомостям» представитель штаба врио губернатора. «Пожары – это нечто объективное, природное, что не зависело от него с момента прихода на должность. Поэтому он много выезжает на места, общается с пожарными», – говорит собеседник. При этом Малков столкнулся с недовольством по этому поводу: жители региона раскритиковали его за недостаточную помощь пожарным, напомнил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Малков поручил закупить для них продукты, в то время как администрация Клепиковского района отчиталась, что продукты собрали местные жители и предприниматели, а не сами власти.