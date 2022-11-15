Конституционный суд определил сроки запрета на ведение адвокатской деятельности

Поводом для рассмотрения в КС стала жалоба бывшего адвоката Сергея Шалавина. Его адвокатский статус был прекращен в 2005 г. Несмотря на это, Шалавин в 2021 г. в качестве представителя гражданина К. обратился с иском к администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района Крыма, министерству имущественных и земельных отношений республики об установлении факта принятия наследства и о признании права собственности на жилой дом и земельный участок. Иск был возвращен Шалавину именно из-за отсутствия адвокатского статуса, а все последующие судебные инстанции поддержали это решение. Экс-адвокат в своей жалобе указывает, что норма трактуется как имеющая обратную силу и противоречит ст. 37 («О свободе труда») и 54 («Об отсутствии обратной силы») Конституции РФ и позволяет суду не допускать в процесс в качестве представителя лицо, чей статус адвоката прекращен до 1 марта 2021 г.