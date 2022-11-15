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Конституционный суд определил сроки запрета на ведение адвокатской деятельности

Суд предписал исправить вступившую в 2021 году в силу поправку о фактически пожизненном запрете на работу бывшим адвокатам
Яна Суринская
КС пришел к выводу, что закон об адвокатской деятельности не содержит каких-либо положений, прямо определяющих временные пределы действия данного запрета / Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд (КС) РФ предписал устранить бессрочное действие запрета быть представителем в суде для адвокатов, чей статус был прекращен в связи с приговором по уголовному делу. Согласно п. 3 ст. 17 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», гражданин не вправе быть представителем в суде, если адвокатский статус прекращен в связи со вступлением в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления. Эта норма вступила в силу 1 марта 2021 г.

Поводом для рассмотрения в КС стала жалоба бывшего адвоката Сергея Шалавина. Его адвокатский статус был прекращен в 2005 г. Несмотря на это, Шалавин в 2021 г. в качестве представителя гражданина К. обратился с иском к администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района Крыма, министерству имущественных и земельных отношений республики об установлении факта принятия наследства и о признании права собственности на жилой дом и земельный участок. Иск был возвращен Шалавину именно из-за отсутствия адвокатского статуса, а все последующие судебные инстанции поддержали это решение. Экс-адвокат в своей жалобе указывает, что норма трактуется как имеющая обратную силу и противоречит ст. 37 («О свободе труда») и 54 («Об отсутствии обратной силы») Конституции РФ и позволяет суду не допускать в процесс в качестве представителя лицо, чей статус адвоката прекращен до 1 марта 2021 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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