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Число бездомных снизилось в 6 раз за 10 лет

Таких граждан вычислить сложно, но количество жителей госучреждений также сократилось
Анастасия Бойко
Андрей Махонин / Ведомости

Численность бездомных в России составила 11 285 человек, следует из данных всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 г. Это почти в 6 раз меньше, чем было зафиксировано во время переписи 2010 г. – 64 077 человек. По данным Росстата, большая часть бездомных, а именно 10 696 человек, живет в городах, 589 – в сельской местности. При этом в 2010 г. было переписано 59 790 бездомных в городах и 4287 – в сельской местности. По данным переписи 2002 г., в России насчитывалось 142 559 бездомных, из них 134 409 жили в городах, 8150 – в сельской местности.

В методологических пояснениях Росстата говорится, что лица, не имевшие постоянного места жительства (например, бездомные), переписывались там, где их застала перепись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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