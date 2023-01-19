Число бездомных снизилось в 6 раз за 10 лет

Численность бездомных в России составила 11 285 человек, следует из данных всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 г. Это почти в 6 раз меньше, чем было зафиксировано во время переписи 2010 г. – 64 077 человек. По данным Росстата, большая часть бездомных, а именно 10 696 человек, живет в городах, 589 – в сельской местности. При этом в 2010 г. было переписано 59 790 бездомных в городах и 4287 – в сельской местности. По данным переписи 2002 г., в России насчитывалось 142 559 бездомных, из них 134 409 жили в городах, 8150 – в сельской местности.