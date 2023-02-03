Количество вакансий в ритейле выросло за год на 7%

В январе количество вакансий в ритейле продолжило расти – их число увеличилось 110% и превысило по итогам первого месяца года 170 000, сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров. В лидерах по вакансиям остается линейный торговый персонал (+134% к январю 2022 г.), работники логистики (97%), маркетологи (84%). Более чем в 2,5 раза спрос на сотрудников вырос в продуктовом и non-food ритейле. По данным hh.ru, существенно активизировалось привлечение студентов и молодежи без опыта на стартовые и подменные позиции в торговле — на 142%. При этом вакансии в бухгалтерии и юридических отделах снизились на 29% и 27% соответственно.