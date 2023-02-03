Количество вакансий в ритейле выросло за год на 7%Это объясняется расширением сетей в регионы и популярностью онлайн-торговли
Количество вакансий в сфере розничной торговли в России за 2022 г. выросло на 7%, следует из данных платформы «Авито Работа». Заметнее всего увеличилось предложение для работников торгового зала (в 2,2 раза) и мерчендайзеров (на 71%). Были востребованы также продавцы-консультанты (плюс 12%) и кассиры (плюс 3%).
В основном в 2022 г. работодатели закрывали линейные позиции в офлайн-точках, сообщил «Ведомостям» управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель. Он объясняет рост спроса постоянной ротацией кадров, которая характерна для ритейла. Особенно высока активность работодателей в традиционно пиковые периоды – например, в период новогоднего ажиотажа и других сезонных распродаж. «Это приводит к росту числа вакансий на онлайн-платформах, где сегодня можно найти сотрудника буквально за один-два дня», – отметил Кумпель.
Еще одна причина увеличения количества предложений – развитие электронной коммерции и онлайн-каналов продаж, говорит эксперт. Бизнесу требуются специалисты бэк-офиса и сотрудники, отвечающие за контроль и качество поставок и продукции. Число вакансий для менеджеров по продажам по итогам 2022 г. увеличилось на 22%, товароведов — на 5%. В 2,1 раза, по данным «Авито Работа», вырос спрос на работников, занятых в доставке.
Увеличение активности найма в ритейле во многом связано с масштабированием федеральных торговых сетей, которые являются одними из крупнейших работодателей страны, считает Кумпель. «Несмотря на активный рост онлайн-торговли, как федеральные, так и региональные ритейлеры самых разных форматов, включая гипермаркеты, дискаунтеры, магазины “у дома”, продолжают открывать новые точки. Всё это приводит к усилению конкуренции между федеральными и региональными сетями, росту числа рабочих мест», – говорит он. Кроме того, прирост вакансий обеспечивают и развитие сервисов доставки еды, подчеркивает эксперт.
Всего в 2022 г. на сферу ритейла пришлось 13% от всех объявлений, опубликованных на «Авито Работа». Количество вакансий увеличивалось на протяжении всего года и продолжило расти в январе 2023 г. Вместе со спросом в ритейле росла и соискательская активность. Она увеличилась на 32% в 2022 г. Количество откликов на вакансии продавцов-консультантов выросло на 34%, кассиров — на 63%, мерчендайзеров — на 51%.
Медианная зарплата в сфере продаж по итогам года – 34 500 руб. Наиболее высокие зарплатные предложения, по данным «Авито Работа», отмечены в Москве — менеджер по продажам мебели (до 400 000 рублей), продавец-консультант по колбасным деликатесам и сырам (до 250 000 рублей), менеджер отдела продаж HoReCa (до 200 000 рублей). Среди регионов наиболее высокий уровень средней зарплат – в Москве (50 000 рублей), Санкт-Петербурге (47 000 рублей), Туле (40 000 рублей), Красноярске (37 500 рублей) и Краснодаре (37 500 рублей).
В 2022 г. компании в сфере ритейла разместили на 5% вакансий больше по сравнению с 2021 г., следует из данных сервиса по поиску работы hh.ru. Наибольший прирост показали розничные сети по продаже товаров повседневного спроса (плюс 28% вакансий), продуктовый ритейл (15%), сети по продаже одежды и обуви (14%). Остальные категории показали нулевую или умеренно отрицательную динамику. Значительнее всего снизилось число вакансий в детских магазинах (на 11%). Спрос на сотрудников у интернет-магазинов, по данным hh.ru, за год не изменился.
В январе количество вакансий в ритейле продолжило расти – их число увеличилось 110% и превысило по итогам первого месяца года 170 000, сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров. В лидерах по вакансиям остается линейный торговый персонал (+134% к январю 2022 г.), работники логистики (97%), маркетологи (84%). Более чем в 2,5 раза спрос на сотрудников вырос в продуктовом и non-food ритейле. По данным hh.ru, существенно активизировалось привлечение студентов и молодежи без опыта на стартовые и подменные позиции в торговле — на 142%. При этом вакансии в бухгалтерии и юридических отделах снизились на 29% и 27% соответственно.
Из-за ухода ряда крупных иностранных компаний ожидалось, что занятость в ритейле существенно сократится, но по факту этого не происходило, сказал «Ведомостям» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. «Оперативные данные Росстата показывают снижение занятости в торговле на 1-2% в 2022 г. Рост вакансий может отражать не только новые рабочие места, но и то, что сами онлайн-сервисы поиска работы (hh.ru, «Авито Работа» – «Ведомости») становятся более популярными, и компании, работники больше пользуются именно этими инструментами», – отметил он.