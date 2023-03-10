Каждый четвертый россиянин учится с целью большего заработка

Каждый четвертый россиянин учится с целью большего заработкаТреть опрошенных ожидают, что за обучение будет платить работодатель
24% опрошенных россиян за последний год обучались чему-либо, чтобы больше зарабатывать, говорится в итогах опроса компании Support Partners, которая входит в топ-100 крупнейших консалтинговых компаний по версии рейтингового RAEX. В опросе участвовали 743 человека в возрасте от 18 от 60 лет.
Каждый десятый опрошенный (10%, при ответе на вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответа) за прошедший год изучал новую специальность, столько же проходили курсы повышения квалификации. Пошли учиться, так как их направил работодатель, 9%, совсем не учились 44% принявших участие в опросе.
При ответе на вопрос – сколько вы готовы потратить на обучение в этом году – 33% заявили, что учиться не хотят, ровно столько же сказали, что хотели бы, чтобы за их обучение заплатил работодатель. В топе навыков, которым, по версии россиян, актуально обучиться в 2023 г., – технологии и цифровые инструменты (36%), hard skills, то есть технические или профессиональные компетенции по своей профессии (29%), работа с командой или управление людьми (19%), а также публичные выступления, умение убеждать (12%).
«Мы видим, что сегодня важно уметь грамотно управлять людьми, ресурсами. Поэтому растет спрос на курсы по навыкам публичных выступлений, умению убеждать, договариваться, в том числе и с подчиненными. Требования к навыкам лидера растут», – говорит гендиректор Support Partners Константин Борисов.
Доля затрат работодателей на обучение, по разным данным, составляет лишь несколько процентов в составе общих затрат на персонал, говорит профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Кроме того, чем старше работник, тем в меньших масштабах работодатель склонен его обучать. «Не всякое обучение – это приобретение новых навыков. Есть ряд профессий, в том числе к ним относятся медики и госслужащие, представители которых должны проходить переобучение. Но зачастую это переобучение будет только допуском к продолжению работы, а не повышением позиции и не приведет к повышению зарплаты», – поясняет Варшавская. В России распространен именно такой вариант обучения, говорит эксперт.