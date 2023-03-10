Каждый четвертый россиянин учится с целью большего заработка

Доля затрат работодателей на обучение, по разным данным, составляет лишь несколько процентов в составе общих затрат на персонал, говорит профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Кроме того, чем старше работник, тем в меньших масштабах работодатель склонен его обучать. «Не всякое обучение – это приобретение новых навыков. Есть ряд профессий, в том числе к ним относятся медики и госслужащие, представители которых должны проходить переобучение. Но зачастую это переобучение будет только допуском к продолжению работы, а не повышением позиции и не приведет к повышению зарплаты», – поясняет Варшавская. В России распространен именно такой вариант обучения, говорит эксперт.