В Грозном начинает работать новый орган – съезд чеченского народа

Как заявлял в интервью местным СМИ председатель общественной палаты республики Исмаил Денильханов, на съезд во время схода граждан было выбрано в качестве делегатов более 1200 человек. 220 из них представляют общественные организации, остальные – это представители населенных пунктов. Они должны будут избрать сроком на пять лет председателя и секретаря съезда народа, а также другие органы управления, счетную и мандатную комиссии и установить регламент работы. Очередные и внеочередные заседания съезда народа проводятся в соответствии с регламентом по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.