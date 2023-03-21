В Грозном начинает работать новый орган – съезд чеченского народа

В Грозном начинает работать новый орган – съезд чеченского народаЕго делегаты соберутся 23 марта в день 20-летия принятия конституции республики
В Грозном 23 марта состоится установочный съезд народа Чечни по случаю 20-летия принятия конституции региона. Это первое такое мероприятие после принятия в сентябре 2022 г. республиканского закона «О съезде народа Чеченской Республики». В соответствии с законом съезд «является постоянно действующим органом народного представительства» и «выступает одной из форм реализации конституционного права граждан на свободу собраний, а также других прав и свобод». При этом съезд не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления: они «оказывают содействие» его деятельности.
Как заявлял в интервью местным СМИ председатель общественной палаты республики Исмаил Денильханов, на съезд во время схода граждан было выбрано в качестве делегатов более 1200 человек. 220 из них представляют общественные организации, остальные – это представители населенных пунктов. Они должны будут избрать сроком на пять лет председателя и секретаря съезда народа, а также другие органы управления, счетную и мандатную комиссии и установить регламент работы. Очередные и внеочередные заседания съезда народа проводятся в соответствии с регламентом по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
К полномочиям съезда чеченского народа относятся рассмотрение вопросов, затрагивающих интересы многонационального народа Чечни в социальной, экономической, политической и культурной сферах деятельности, а также определение и вынесение предложений и рекомендаций по ним. Кроме того, съезд может рассматривать «иные вопросы, связанные с национальными и историческими особенностями республики». «Решения съезда народа, принятые в пределах его полномочий, носят рекомендательный характер и могут быть реализованы посредством нормативных правовых и иных актов органов государственной власти и органов местного самоуправления», – говорится в республиканском законе.
Первый съезд народов Чечни прошел 11 декабря 2002 г. в Грозном. На нем было принято решение о проведении референдума по принятию конституции и законов региона, выборов президента и парламента. Основной закон субъекта был принят 23 марта 2003 г.
Принятие конституции означало, что в республике устанавливается законная и устойчивая государственная власть, говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. «Появилась не временная администрация, назначенная властями РФ, а полноценные структуры региональной власти. Принятие конституции на референдуме также означало, что поставлена была точка в вопросе о статусе Чечни. То есть избиратели республики согласились с тем, что регион составляет часть России с теми полномочиями республиканских властей, которые предусмотрены конституцией республики», – сказал он «Ведомостям».
Институт съезда народов существует также в Дагестане, но в иной форме, сообщил «Ведомостям» эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Суть съезда такова, что все авторитетные люди, все старейшины, аксакалы собираются на одной площадке и обозначают действующим властям, лидеру региона те проблемы, которые существуют перед этническим сообществом, перед молодежью, а также перспективные решения, которые могли бы помочь в разрешении накопившихся проблем», – пояснил эксперт. По его словам, это «назидательный» институт: «То, что говорят участники съезда, немедленно принимается к исполнению».
В случае Чечни съезд призван продемонстрировать единство народа республики и его сплочение вокруг курса, который ассоциируется с главой региона Рамзаном Кадыровым и его покойным отцом Ахматом, сказал «Ведомостям» политолог Ростислав Туровский.