Доступ школ к зарубежным видеосервисам будут ограничивать из-за наличия своей инфраструктуры

Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь объявил, что ведомство планирует поэтапно ограничивать доступ российских школ к зарубежным видеосервисам в связи с наличием собственной инфраструктуры. В стране есть единая коммуникационная платформа для видеоконференций и школьных чатов «Сферум». «У нас по платформе видеокоммуникаций очень хорошие показатели. 300 000 пользователей ежедневно пользуются, примерно 70 000–75 000 видеоконференций в день мы проводим. Мы считаем, что проникновение этой платформы – уже 50%», – подчеркнул министр.