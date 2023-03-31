Доступ школ к зарубежным видеосервисам будут ограничивать из-за наличия своей инфраструктуры

Доступ школ к зарубежным видеосервисам будут ограничивать из-за наличия своей инфраструктурыГлава Минпросвещения отчитался, что Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству общего образования
Россия вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании итоговой коллегии ведомства. По его словам, ни пандемия коронавируса, ни санкции, введенные против России, не помешали развитию системы общего образования.
«Мы превысили показатель вхождения РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Фактически на год с опережением мы улучшили качество образования. Показатели вхождения в десятку на следующий год, но уже фактически мы в десятку вошли», – отметил министр.
Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь объявил, что ведомство планирует поэтапно ограничивать доступ российских школ к зарубежным видеосервисам в связи с наличием собственной инфраструктуры. В стране есть единая коммуникационная платформа для видеоконференций и школьных чатов «Сферум». «У нас по платформе видеокоммуникаций очень хорошие показатели. 300 000 пользователей ежедневно пользуются, примерно 70 000–75 000 видеоконференций в день мы проводим. Мы считаем, что проникновение этой платформы – уже 50%», – подчеркнул министр.
Минпросвещения продолжит работу по разработке новой системы оплаты труда педагогических работников, пообещал Кравцов. К этому также призвала выступавшая на заседании вице-премьер Татьяна Голикова. «Необходимо продолжить и внести предложения по подходам к оплате труда педагогов. Министерство начало эту работу в прошлом году, вопрос сложный, ключевая задача – проработать все возможные варианты, чтобы поддержать учителей и с финансовой точки зрения», – подчеркнула она.
Голикова также призвала исключить практику переноса строительства школ на следующий год. Она указала на то, что есть ряд случаев, когда объект вводится, но не функционирует. «Попрошу коллег и впредь жестко контролировать этот процесс», – добавила Голикова. Важной стратегической задачей она назвала интеграцию новых регионов в систему образования России. Вице-премьер поблагодарила регионы, которые помогают строить и ремонтировать школы на новых территориях и проводить повышение квалификации педагогов.
Министр высшего образования и науки Валерий Фальков вновь рассказал, что совместно с Минпросвещения на базе общеобразовательных школ создаются инженерные классы. В прошлом году в 23 субъектах открылось 126 таких специализированных классов по профилю авиа- и судостроения. В них обучаются около 3 000 детей. «Мы завершаем разработку специальной программы на стыке высшей и общеобразовательной школ, посвященной развитию у ребят интереса к таким предметам, как физика, математика, химия, биология и информатика», – отметил он.
Фальков также рассказал об участии педагогических вузов в государственной программе по развитию университетов «Приоритет 2030». Ее участниками стали три педагогических вуза ведомства, каждый из которых получил гранты по 100 млн руб. «Эти средства вузы могут направить на создание новых лабораторий, апробации интересных методик, в том числе преподавания, развития академической мобильности, привлечения талантов», — заключил он.