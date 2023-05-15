Владимир Путин встретится с уполномоченным по правам человека в России

Владимир Путин встретится с уполномоченным по правам человека в РоссииОн обсудит с Татьяной Москальковой ее работу в 2022 году, в том числе на украинском направлении
Президент Владимир Путин в ближайшее вермя может встретиться с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к аппарату омбудсмена. Москалькова не ответила на вопросы «Ведомостей».
Москалькова скоро должна представить президенту свой отчёт за прошлый год, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Встреча готовится. Сообщим своевременно», – добавил он.
Формат таких встреч можно назвать традиционным, говорит один из собеседников. К примеру, в 2022 г. Путин общался с Москальковой примерно в это же время – 6 июня. В 2021 г. омбудсмен приходила в Кремль на ежегодную рабочую встречу с главой государства 1 апреля (в том году ее переназначали на новый срок).
На этот раз Москалькова на встрече с Путиным представит ему ежегодный доклад о деятельности уполномоченного. Если встреча пройдет в ближайшие дни, как говорят собеседники «Ведомостей», то уже 17 мая она с этим докладом выступит в Госдуме. В преддверии встречи с президентом и выступления в Госдуме Москалькова 17 апреля уже выступала на расширенном заседании комитетов Госдумы по развитию гражданского общества и по контролю.
В Госдуме она говорила, что помимо традиционной работы уполномоченного с обращениями граждан в 2022 г. были выделены четыре новых направления: с эвакуированными из Донбасса и с Украины, с обращениями членов семей участников спецоперации, мобилизованных граждан и членов их семей, а также оказание помощи соотечественникам, которые «в связи с русофобскими нападками попали в сложную ситуацию». К примеру, из 18 000 эвакуированных, которые обратились за помощью, омбудсмену удалось помочь более чем 9000.
В ежегодном докладе уполномоченного за 2022 г. появится новая глава, связанная с деятельностью «по защите прав человека в условиях проведения специальной военной операции», писали «Ведомости» 17 апреля. В эту главу как раз войдут четыре направления деятельности, о которых говорила Москалькова. Четверть (23,3%) всех обращений к омбудсмену в 2022 г. касались «помощи гражданам ЛНР, ДНР и Украины» (4277), защиты прав военнослужащих из зоны боевых действий (10 817) и мобилизованных (3493).
Всего же в 2022 г. Москальковой поступило 79 420 обращений от граждан. Среди тем, которые она поднимает в докладе за прошлый год, говорится о необходимости разработки закона о порядке освобождения от отбывания наказания из-за тяжелой болезни. Среди других проблем, которые отмечает омбудсмен, – необоснованные отказы в удовлетворении ходатайств обвиняемых о приобщении материалов к уголовному делу, затягивание введения института уголовного проступка, недостаточные гарантиях равноправия сторон при рассмотрении административных дел и др.
В докладе сформулировано 46 предложений и рекомендаций – к примеру, расширение опыта некоторых регионов по организации пунктов временного размещения в квартирах.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов