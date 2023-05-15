Владимир Путин встретится с уполномоченным по правам человека в России

В Госдуме она говорила, что помимо традиционной работы уполномоченного с обращениями граждан в 2022 г. были выделены четыре новых направления: с эвакуированными из Донбасса и с Украины, с обращениями членов семей участников спецоперации, мобилизованных граждан и членов их семей, а также оказание помощи соотечественникам, которые «в связи с русофобскими нападками попали в сложную ситуацию». К примеру, из 18 000 эвакуированных, которые обратились за помощью, омбудсмену удалось помочь более чем 9000.