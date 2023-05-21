Почему дело о сожжении Корана передали в Чечню

Данное дело должно расследоваться по месту его совершения, ссылка на скопление потерпевших в указанном регионе едва ли применима в данном случае, поскольку наличие или отсутствие потерпевших не имеет квалификационного значения для ст. 148 УК РФ, считает руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. Что касается наказания, по словам юриста, УИК РФ строго предписывает, что осужденный отбывает наказание в учреждениях в пределах территории региона его проживания или осуждения. «В связи с этим, если после расследования дело будет рассмотрено в суде Чечни, осужденный может быть направлен в колонию этого региона, однако это потребует изменять подсудность дела через вышестоящие суды. Изменить территориальную подсудность допускается только в строго ограниченных законом случаях», – отмечает Радов.