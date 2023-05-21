Почему дело о сожжении Корана передали в Чечню

Почему дело о сожжении Корана передали в ЧечнюЭто первое такое решение в России, но оно соответствует УПК
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что по решению председателя ведомства Александра Бастрыкина уголовное дело о сожжении Корана жителем Волгограда было передано в управление СКР по Чечне. Основанием для передачи дела стали обращения жителей республики, которые просили признать их потерпевшими.
Ранее сотрудники управления СК по Волгоградской области совместно с сотрудниками ФСБ и МВД задержали местного жителя Никиту Журавля по подозрению в сожжении Корана с последующей публикацией видео с моментом совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) в интернете. Максимальное наказание по этому составу предусматривает до трех лет лишения свободы.
В СК сообщили, что Журавль во время допроса дал признательные показания и сообщил, что сделал это по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 10 000 руб.
«По решению председателя Следственного комитета уголовное дело в отношении подозреваемого передано для дальнейшего расследования в следственное управление по Чеченской Республике. Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», – говорится в сообщении пресс-службы СК.
Министр юстиции России Константин Чуйченко в разговоре с ТАСС призвал не только расследование дела передать в Чечню, но и после вынесения приговора (его выносит суд. – «Ведомости») направить совершившего поджог отбывать наказание в республику, где преобладает мусульманское население. По его словам, «это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».
Согласно ст. 151 УПК РФ, определение подследственности органом расследования определяется исходя из четырех признаков: тяжесть преступления, место совершения преступления, местонахождение потерпевших по уголовному делу или лица, совершившего преступление.
Вместе с тем вопрос о подсудности уголовного дела определяется судом на этапе подготовки материалов к заседанию по существу. Прокуратура может обратиться в суд с ходатайством об изменении подсудности, как и другие участники процесса.
В случае если было нарушено правило о подсудности рассмотрения уголовного дела, это неминуемо повлечет отмену приговора и признание его незаконным.
В п. «в» ч. 1 ст. 35 УПК РФ также говорится, что подсудность дела может быть изменена, если будут выявлены обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу.
Такой случай в России зарегистрирован впервые, сказал «Ведомостям» юрист Юрий Капштык. «Количество обращений людей, признающих себя потерпевшими, имеет значение, и руководитель Следственного комитета поступил в рамках полномочий и процессуальных прав», – отметил юрист.
Данное дело должно расследоваться по месту его совершения, ссылка на скопление потерпевших в указанном регионе едва ли применима в данном случае, поскольку наличие или отсутствие потерпевших не имеет квалификационного значения для ст. 148 УК РФ, считает руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. Что касается наказания, по словам юриста, УИК РФ строго предписывает, что осужденный отбывает наказание в учреждениях в пределах территории региона его проживания или осуждения. «В связи с этим, если после расследования дело будет рассмотрено в суде Чечни, осужденный может быть направлен в колонию этого региона, однако это потребует изменять подсудность дела через вышестоящие суды. Изменить территориальную подсудность допускается только в строго ограниченных законом случаях», – отмечает Радов.
Глава Следственного комитета вправе передавать любое уголовное дело из одного подчиненного ему следственного подразделения в другое, а основания такой передачи на практике далеко не всегда имеют серьезные обоснования, говорит старший партнер адвокатского Бюро MILL Алексей Артемов. «Передача дела в связи с обращениями жителей конкретного региона – необычная практика, тем более сам факт обращения не наделяет заявителей статусом потерпевших», – отмечает юрист. По словам Артемова, отбывают наказание осужденные обычно в регионе проживания или осуждения, либо близком субъекте, но ему должна быть обеспечена личная безопасность.