«Тинькофф банк» зарегистрировал собственный университетЭто первая попытка кредитной организации в России создать вуз с программами высшего образования
«Тинькофф банк» зарегистрировал собственный университет, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В реестре организаций по коду ОКВЭД «образование высшее – бакалавриат» появилась новая компания – «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет». Юрлицо зарегистрировано 18 мая 2023 г. Ректором вуза указан Евгений Васильевич Ивашкевич. Судя по данным «СПАРК-Интерфакса», это член совета директоров АО «Тинькофф страхование» и член коллегиального исполнительного органа АО «Тинькофф банк».
Два собеседника, близких к кредитной организации, подтвердили «Ведомостям» работу над проектом собственного вуза.
Представитель пресс-службы «Тинькофф банка» заявил «Ведомостям», что организация много лет развивает большое количество направлений работы со студентами и школьниками в рамках «Тинькофф образования» на основе официальной образовательной лицензии. «Сейчас рассматриваем возможность использования накопленной технологической и IT-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета. Детали проекта будут анонсированы позже, летом», – добавил представитель пресс-службы. Представитель Рособрнадзора пояснил «Ведомостям», что у ведомства пока нет сведений о том, что данное юрлицо («Тинькофф банк») обращалось за лицензией.
«Тинькофф» не первый банк, который собирается предоставлять образовательные услуги. В 2012 г. «Сбер» также запустил корпоративный «Сберуниверситет». При этом его лицензия, полученная в апреле 2014 г., позволяет осуществлять только программы дополнительного профессионального образования. В декабре 2014 г. открылось новое здание университета в подмосковной деревне Аносино на берегу Истры. «Сберуниверситет» реализует программы лидерства, образования и корпоративной культуры, IT, риск-менеджмента, управления проектами, процессами, финансами и рисками. При этом в случае с «Тинькофф» речь идет не об образовательных услугах, а о полноценном высшем учебном заведении, утверждают собеседники «Ведомостей».
В июне 2021 г. Центробанк и ВШЭ договорились о создании базовой кафедры. Ученый совет вуза принял решение назначить заведующим кафедрой первого заместителя председателя Банка России Ксению Юдаеву. Интеграция образовательного контента базовой кафедры в учебные курсы вуза реализуется в формате лекций и мастер-классов, отмечается на сайте ЦБ.
«Тинькофф банк» и ранее развивал партнерские отношения с вузами. Сотрудничество «Тинькофф» с НИУ ВШЭ началось в 2021 г. с олимпиады по финансовой грамотности «Высшая проба». После подписания соглашения о стратегическом партнерстве в 2022 г. банк также стал соорганизатором национальной олимпиады по анализу данных DANO для школьников 9–11-х классов, которую запустила ВШЭ.
«Тинькофф» также выступил генеральным партнером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике, который с 10 по 16 апреля проводится на площадке ВШЭ. В августе 2022 г. банк открыл кафедру на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Ежегодно на ней будут обучаться около 80 человек. Заведующим кафедрой стал руководитель отдела рекламных технологий «Тинькофф» Андрей Иванов.
Регистрация университета высшего образования банком является серьезным прецедентом, считает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, любые банки могут получить лицензию на предоставление услуг дополнительного образования. «На Западе никто из коммерческих структур не стремится к созданию полноценных университетов, потому что им достаточно частных учебных заведений разного уровня. Жесткой системы учредительства, обязательств перед университетами в финансировании и наделении имуществом – такого тоже нет», – добавила она.
В российской практике не сформировалось опыта учреждения высших учебных заведений кредитными организациями, заявила «Ведомостям» доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» и «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова. «Финансово-кредитные игроки рынка активно развивают EduTech, формируя корпоративные университеты, которые, в свою очередь, реализуют программы дополнительного образования в коллаборации с государственными вузами», – подчеркивает Садыкова.
При рассуждениях о возможности создания университета с кредитной организацией в роли учредителя неизбежно встает вопрос о конкурентоспособности и целевой аудитории, считает эксперт. «В России частные вузы не котируются в отличие от Запада. С другой стороны, развивается федеральный проект «Приоритет 2030», цель которого – создание академического лидерства путем формирования инновационных поясов стартапов и спин-оффов», – заключила она.
Негосударственные вузы обычно создаются в организационно-правовой форме частных учреждений или автономных некоммерческих организаций, пояснил «Ведомостям» юрист бюро адвокатов «Де-юре» Дан Хоролец. При этом и те и другие могут быть созданы как гражданами, так и юридическими лицами.
«Ограничений в этой части, в том числе в случае осуществления образовательной деятельности, по общему правилу законом не предусмотрено. Вместе с тем из этого правила есть исключения. Банки и иные организации (за некоторыми исключениями) могут быть учредителями вузов», – отмечает эксперт. На практике чаще всего сотрудничество банков с университетами осуществляется посредством реализации совместных партнерских программ. Многие банки, поддерживая различные образовательные программы, одновременно осуществляют подбор кадров для последующей работы. «В качестве примера можно привести «Сберуниверситет», «Газпром корпоративный институт», из названия которых уже понятно, кто является его учредителем. Но в данных образовательных учреждениях программы бакалавриата в настоящий момент отсутствуют», – заключил Хоролец.
«Ведомости» направили также запрос в Минобрнауки.
В подготовке статьи участвовал Егор Губернаторов