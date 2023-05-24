«Тинькофф банк» зарегистрировал собственный университет

«Ограничений в этой части, в том числе в случае осуществления образовательной деятельности, по общему правилу законом не предусмотрено. Вместе с тем из этого правила есть исключения. Банки и иные организации (за некоторыми исключениями) могут быть учредителями вузов», – отмечает эксперт. На практике чаще всего сотрудничество банков с университетами осуществляется посредством реализации совместных партнерских программ. Многие банки, поддерживая различные образовательные программы, одновременно осуществляют подбор кадров для последующей работы. «В качестве примера можно привести «Сберуниверситет», «Газпром корпоративный институт», из названия которых уже понятно, кто является его учредителем. Но в данных образовательных учреждениях программы бакалавриата в настоящий момент отсутствуют», – заключил Хоролец.