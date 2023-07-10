Бывший гендиректор регистратора «Статус» осужден на пять лет условно

Суд также указал, что действия Савченко как совладельца конкурирующей со «Статусом» компании «не могут быть расценены как обычная инвестиционная деятельность» и «направлены в первую очередь на получение прав миноритарного акционера, что означает доступ к конфиденциальной информации и сведениям о финансовом положении и финансовых потоках конкурента». При этом Недельский получил свой пакет акций АО «Регистратор Р.О.С.Т.» «в обремененном виде без права фактического распоряжения указанным пакетом акций», подчеркнул суд.