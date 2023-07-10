Бывший гендиректор регистратора «Статус» осужден на пять лет условно

Бывший гендиректор регистратора «Статус» осужден на пять лет условноСуд также постановил взыскать с Михаила Недельского 10 млн рублей
В пятницу, 7 июля, Таганский суд Москвы признал бывшего гендиректора регистратора «Статус» Михаила Недельского виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск «Статуса» о взыскании с подсудимого в счет возмещения материального ущерба 10 228 612 руб.
Недельский был задержан в июне 2020 г. по делу о мошенничестве, расследованием которого занимались в московской полиции. Он возглавлял «Статус» с 2000 по 2017 г. На момент задержания Недельский занимал пост замруководителя другого крупного регистратора – «НРК Р.О.С.Т.».
Подробности обвинения не разглашались, но уход Недельского из «Статуса» сопровождался взаимными исками между компанией и бывшим руководителем. Недельский потребовал выплат премий и компенсаций, а «Статус» – взыскания убытков и обвинял бывшего гендиректора в фиктивной сделке по обмену акциями.
У Недельского оставались 5% от уставного капитала «Статуса», который он передал одному из акционеров «НРК-Р.О.С.Т.» – Олегу Савченко в обмен на акции нового работодателя. «Сбер» добился признания сделки фиктивной, заключенной с целью прикрыть договор купли-продажи акций, с целью обхода преимущественного права акционеров «Статуса» на покупку акций.
Суд также указал, что действия Савченко как совладельца конкурирующей со «Статусом» компании «не могут быть расценены как обычная инвестиционная деятельность» и «направлены в первую очередь на получение прав миноритарного акционера, что означает доступ к конфиденциальной информации и сведениям о финансовом положении и финансовых потоках конкурента». При этом Недельский получил свой пакет акций АО «Регистратор Р.О.С.Т.» «в обремененном виде без права фактического распоряжения указанным пакетом акций», подчеркнул суд.
В свою очередь Недельский добился в Лефортовском суде Москвы решения, обязывающего «Статус» компенсировать ему более 4 млн руб. невыплаченных работодателем премий и задолженностей. Но позже Мосгорсуд это решение отменил.
«Ведомости» направили запросы с просьбой о комментариях в «НРК Р.О.С.Т.» и в пресс-службу «Сбера», которому принадлежит «Статус». Недельский на звонки и сообщения корреспондента «Ведомостей» не ответил.