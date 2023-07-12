Экс-глава порта «Усть-Луга» Израйлит освобожден от наказания

Экс-глава порта «Усть-Луга» Израйлит освобожден от наказанияСуд признал его виновным в проведении валютных операций с использованием счетов нерезидентов
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему председателю совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Судья Анжелика Морозова признала его виновным в совершении валютных операций в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Израйлит также обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), но суд прекратил по этим статьям производство в связи с истечением срока давности по этим эпизодам преступлений.
Согласно приговору суда, Израйлиту назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима, но бизнесмен освобожден от наказания с учетом проведенного в СИЗО и под домашним арестом времени. До вступления приговора в законную силу суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде подписке о невыезде.
Кроме того, под арестом останется имущество Израйлита.
Судебный процесс по существу затянулся на четыре года – он идет с сентября 2019 г.
Прокурор в ходе прений сторон запрашивал для Израйлита наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Защитники подсудимого просили суд вынести оправдательный приговор, поскольку, по их мнению, уголовное преследование изначально является незаконным – умысла на совершение преступления у Израйлита не было. Более того, адвокаты считают, что обвинение носит политический характер.
2 мая 2023 г. суд прекратил уголовное преследование в отношении бизнесмена по фактам мошенничества и легализации денежных средств в связи с истечением срока давности по этим эпизодам. Таким образом, к концу судебного процесса из предъявленного обвинения у Израйлита осталось два эпизода о переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) на сумму $2 млн.
В первом эпизоде речь идет о сделке по покупке яхты «Виктория» у компании Midwest Marketing Limited. Обвинение утверждает, что Израйлит владел этой яхтой с 2011 г. и, соответственно, в 2014 г. приобрел ее сам у себя. Вторая сделка, которую сторона обвинения считает незаконной, связана с покупкой ООО «Экология-Курголово» – речь идет об участке земли в поселке Курголово рядом с Усть-Лугой.
Уголовные дела по этим эпизодам были возбуждены 25 октября 2017 г. В прениях сторон адвокат Виктория Бурковская рассказала, что в течение 2014 г. после введения первых санкций против России в связи с присоединением Крыма было принято решение о формировании механизма возврата капиталов в Россию, который получил название «амнистия капиталов». По ее словам, это был способ противодействия давлению недружественных государств на российскую экономику, он направлен на возврат капиталов и защиту предпринимателей от необоснованного и незаконного уголовного преследования.
В июне 2015 г. (то есть за два года до возбуждения уголовного дела) был принят закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках», согласно которому факт представления декларации и документов, а также сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации, не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения уголовного дела и не могут быть использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела, отметила Бурковская.
В 2019 г. такие же разъяснения дал президиум Верховного суда – декларация не может быть доказательством вины. Гарантии, предусмотренные законом об амнистии капитала, распространяются «на любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом», даже если преступление не подлежит амнистии. Коллизия между Уголовно-процессуальным кодексом, законом об оперативно-розыскной деятельности и законом об амнистии капитала должна решаться в пользу последнего, говорится
Адвокат также указала, что следствие ФСБ, принимая решение о возбуждении дела, опиралось как на саму специальную декларацию (полученную вопреки абсолютному запрету), так и на сведения из нее (после осмотра специальной декларации у сотрудников ФСБ не было сомнений, что они ранее получили сведения, содержащиеся в специальной декларации). «Подавляющее большинство доказательств, представленных стороной обвинения, содержит сведения из специальной декларации», – сказала в суде адвокат. При этом согласно принятым в России законам, данные из специальных деклараций в связи с санкциями не должны использоваться для возбуждения уголовных дел, подчеркнула она.
Ущерб от действий предпринимателя следователи оценили почти в 4 млрд руб.
В прениях Израйлит настаивал на том, что все его уголовное преследование является следствием гражданско-правовой и финансовой безграмотности. «Если я заключал договор купли-продажи яхты, значит, были мотивы и договор был целесообразен», – отмечал он.
Израйлит был задержан в 2016 г. и находился в СИЗО вплоть до 2020 г. Уже в ходе разбирательства по существу его перевели под домашний арест. За четыре года процесса было проведено 150 заседаний и допрошено более 250 человек, в том числе секретные свидетели.