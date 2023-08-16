Вынесен приговор по делу о хищениях на закупках в депздраве

Две женщины не единственные фигуранты расследования махинаций. Ранее в отдельное производство были выделены уголовные дела в отношении бывшего замглавы департамента Олега Папоудина и совладельца нескольких компаний по оптовой торговле мебелью Дмитрия Ковалева. Именно в интересах последнего и по поручению Папоудина действовали Крупейченко и Салимгареева, рассказали допрошенные на следствии сотрудники депздрава. Содержание их допросов приводится в материалах Федеральной антимонопольной службы, которая самостоятельно исследовала контракты департамента на предмет сговора между организаторами и участниками торгов.