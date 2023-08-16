Вынесен приговор по делу о хищениях на закупках в депздраве

Вынесен приговор по делу о хищениях на закупках в депздравеБывшие столичные чиновники получили по три года условно
Тушинский суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях на закупках департамента здравоохранения Москвы. Бывший начальник отдела материально-технического обеспечения депздрава Алла Крупейченко и главный специалист Людмила Салимгареева получили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафов по 400 000 руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Там также уточнили, что иск о возмещении ущерба в 28,7 млн руб. суд отклонил.
Две женщины не единственные фигуранты расследования махинаций. Ранее в отдельное производство были выделены уголовные дела в отношении бывшего замглавы департамента Олега Папоудина и совладельца нескольких компаний по оптовой торговле мебелью Дмитрия Ковалева. Именно в интересах последнего и по поручению Папоудина действовали Крупейченко и Салимгареева, рассказали допрошенные на следствии сотрудники депздрава. Содержание их допросов приводится в материалах Федеральной антимонопольной службы, которая самостоятельно исследовала контракты департамента на предмет сговора между организаторами и участниками торгов.