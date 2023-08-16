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Вынесен приговор по делу о хищениях на закупках в депздраве

Бывшие столичные чиновники получили по три года условно
Максим Солопов
Уголовное дело о махинациях по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено еще в июне 2017 г. / Руслан Шамуков / ТАСС

Тушинский суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях на закупках департамента здравоохранения Москвы. Бывший начальник отдела материально-технического обеспечения депздрава Алла Крупейченко и главный специалист Людмила Салимгареева получили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафов по 400 000 руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Там также уточнили, что иск о возмещении ущерба в 28,7 млн руб. суд отклонил.

Две женщины не единственные фигуранты расследования махинаций. Ранее в отдельное производство были выделены уголовные дела в отношении бывшего замглавы департамента Олега Папоудина и совладельца нескольких компаний по оптовой торговле мебелью Дмитрия Ковалева. Именно в интересах последнего и по поручению Папоудина действовали Крупейченко и Салимгареева, рассказали допрошенные на следствии сотрудники депздрава. Содержание их допросов приводится в материалах Федеральной антимонопольной службы, которая самостоятельно исследовала контракты департамента на предмет сговора между организаторами и участниками торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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