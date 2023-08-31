Спецоперация не повлияла на число проходящих альтернативную службу в России

Места прохождения АГС ежегодно устанавливаются специальным указом Минтруда, уточняет Левинсон. В 2023 г. ведомство утвердило 149 профессий для АГС, среди которых есть в том числе экономист, юрисконсульт, техник-программист, учитель и др. «При определении места службы Роструд обязан учитывать образование, опыт предыдущей работы, семейное положение и состояние здоровья гражданина. Это может быть как работа по профессии, так и неквалифицированная работа. В большинстве случаев граждан направляют на работу на должностях, не требующих специальных знаний, – санитары, уборщики, подсобные рабочие, раньше это были почтальоны и операторы связи», – говорит юрист. Несмотря на то что законом предусмотрен экстерриториальный принцип прохождения АГС – за пределами региона проживания, в большинстве случаев альтернативщиков оставляют рядом с домом, поскольку не все работодатели имеют возможность предоставить им жилье.