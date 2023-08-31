Спецоперация не повлияла на число проходящих альтернативную службу в России

Спецоперация не повлияла на число проходящих альтернативную службу в РоссииОно составляет около 1200 человек с 2016 года
В России альтернативную гражданскую службу (АГС) проходят 1140 граждан, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ее ведет Росстат) за второе полугодие 2023 г. Право на АГС имеют граждане, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также представители коренных малочисленных народов РФ, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами.
В первом полугодии насчитывалось 1199 альтернативщиков, максимальное их количество за последние семь лет было зафиксировано во втором полугодии 2016 г. – 1215. С тех пор этот показатель в среднем составляет 1100–1200 человек. Военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 г., не оказала влияния на количество проходящих АГС мужчин, более того, во втором полугодии прошлого года АГС выбрало меньше россиян (1152), чем в первом (1166).
Лидером по количеству альтернативщиков является Санкт-Петербург – здесь АГС в настоящее время проходят 69 человек, следом идет Московская область (64 человека). Москва только на третьем месте с 42 альтернативщиками. Есть регионы, где АГС не проходит никто, – это Архангельская область и входящий в ее состав Ненецкий автономный округ, Новгородская, Оренбургская и Орловская области, Калмыкия, все северокавказские республики, за исключением Северной Осетии, а также Чувашия, ХМАО и ЯНАО, Республика Алтай, Тува, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский и Камчатский края и Чукотка.
По оценке юриста Арсения Левинсона, 1140 россиян, проходящих альтернативную службу, – это «очень мало». «Сравните с тем, что на военную службу ежегодно призывается по 150 000–300 000 человек», – говорит он. По словам юриста, призывные комиссии часто отказывают гражданам в прохождении АГС. Несмотря на то что законом предусмотрен закрытый перечень оснований для отказа в замене военной службы на АГС, нередко отказы бывают идеологически мотивированы, продолжает Левинсон.
Кроме того, с началом спецоперации известно о двух случаях, когда призывников, подававших заявление на прохождение АГС, привлекали к ответственности за дискредитацию вооруженных сил. «Один случай был в Ставропольском крае и один – в Поволжье, когда в заявлении на АГС граждане высказывали свое отношение к боевым действиям на Украине. Это вызывает иногда острую реакцию у членов призывной комиссии», – говорит юрист.
Для реализации гарантированного ч. 3 ст. 59 Конституции права на замену военной службы АГС гражданин должен подать в военкомат заявление, в котором необходимо изложить суть убеждений, противоречащих несению военной службы, объясняет адвокат Александр Передрук: «Заявление по общему правилу подается за полгода до призыва, под который подпадает гражданин, но есть и исключения – например, если гражданин утрачивает право на отсрочку преждевременно, то в таком случае заявление подается в течение 10 дней с указанного момента». По его словам, пропуск срока подачи заявления на АГС может быть восстановлен по уважительным причинам – на это обращал внимание Конституционный суд в определении от 17 октября 2006 г. № 447-О.
Места прохождения АГС ежегодно устанавливаются специальным указом Минтруда, уточняет Левинсон. В 2023 г. ведомство утвердило 149 профессий для АГС, среди которых есть в том числе экономист, юрисконсульт, техник-программист, учитель и др. «При определении места службы Роструд обязан учитывать образование, опыт предыдущей работы, семейное положение и состояние здоровья гражданина. Это может быть как работа по профессии, так и неквалифицированная работа. В большинстве случаев граждан направляют на работу на должностях, не требующих специальных знаний, – санитары, уборщики, подсобные рабочие, раньше это были почтальоны и операторы связи», – говорит юрист. Несмотря на то что законом предусмотрен экстерриториальный принцип прохождения АГС – за пределами региона проживания, в большинстве случаев альтернативщиков оставляют рядом с домом, поскольку не все работодатели имеют возможность предоставить им жилье.
«Ведомости» направили запросы в Минтруд и Минобороны.