Суд отправил в СИЗО подполковника из ВНИИ МВД

Адвокат подполковника Валерий Аракелов в ходе судебного заседания отметил, что фактов оказания давления на свидетелей органами предварительного следствия зафиксировано не было и обвиняемый добровольно явился в суд. «Учитывая то, что следователь не представляет ничего дополнительного к рассматриваемому ходатайству, мы можем сделать вывод, что отсутствует информация о нарушении Бендзяком избранной меры пресечения», – сказал Аракелов. По его словам, нельзя утверждать, что обвиняемый «продолжит заниматься преступной деятельностью», так как в России действует презумпция невиновности и только суд может решить, способен ли подполковник совершить преступление.