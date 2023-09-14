Суд отправил в СИЗО подполковника из ВНИИ МВД

Суд отправил в СИЗО подполковника из ВНИИ МВДСледствие нашло у эксперта по борьбе с экстремизмом криминальные связи
Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО старшего научного сотрудника Научно-исследовательского центра № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД Сергея Бендзяка до 18 октября. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Расследованием занимается управление СК по Восточному административному округу Москвы, оперативным сопровождением дела – сотрудники ФСБ.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом расследования, Бендзяка подозревают в том, что он пообещал бизнесменам оказать содействие в регистрации построенного с нарушениями торгового павильона возле одной из станций московского метро. За это подполковник получил 5 млн руб.
По версии следствия, обвиняемый заранее осознавал, что выполнить данное обещание не сможет. Власти Москвы вскоре решили снести постройку. 21 августа Бендзяка задержали. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, но тогда суд решил отправить полицейского под домашний арест. СК также проверяет Бендзяка на причастность к другим эпизодам мошенничества, уточнил собеседник «Ведомостей».
В повторном ходатайстве следователь указал, что полицейский обладает связями среди лиц уголовно-криминальной направленности и в правоохранительных органах, благодаря чему может оказывать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью. При этом среди его доводов не было указаний на нарушения в ходе содержания Бендзяка под домашним арестом. Представитель прокуратуры ходатайство следствия полностью поддержала.
Адвокат подполковника Валерий Аракелов в ходе судебного заседания отметил, что фактов оказания давления на свидетелей органами предварительного следствия зафиксировано не было и обвиняемый добровольно явился в суд. «Учитывая то, что следователь не представляет ничего дополнительного к рассматриваемому ходатайству, мы можем сделать вывод, что отсутствует информация о нарушении Бендзяком избранной меры пресечения», – сказал Аракелов. По его словам, нельзя утверждать, что обвиняемый «продолжит заниматься преступной деятельностью», так как в России действует презумпция невиновности и только суд может решить, способен ли подполковник совершить преступление.
Защита рассматривает меру пресечения исключительно как психологическое давление на полицейского. Сам обвиняемый в ходе суда заявил, что добровольно явился в СК для дачи показаний и во время содержания под домашним арестом не предпринимал попыток побега или иных нарушающих меру пресечения действий. «Прошу суд оставить меру пресечения в виде домашнего ареста, чтобы я мог остаться с детьми и помогать семье», – сказал в заключение Бендзяк.
Тем не менее судья Валерия Чеботарь удовлетворила ходатайство следствия. Бендзяка взяли под стражу в зале суда, надев на него наручники. В разговоре с «Ведомостями» Аракелов заявил, что защита будет обжаловать арест.
Ранее Бендзяк служил заместителем руководителя подразделения МУРа, работающего по делам об организованной преступности. Во время работы во ВНИИ МВД подполковник опубликовал научную работу «Осуществление оперативно-розыскных мероприятий по выявлению организованных групп экстремистской направленности в сети Интернет». Согласно данным научной электронной библиотеки eLibrary.Ru, Бендзяку также принадлежит статья «Анализ нормативного правового определения экстремизма в российских, зарубежных и международных актах».