Умер экс-министр экономики Евгений Ясин

Умер экс-министр экономики Евгений ЯсинЕму было 89 лет
Умер почетный научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший министр экономики Евгений Ясин, ему было 89 лет. Об этом сообщил политолог Александр Кынев в своем Telegram-канале.
Позже Алексей Венедиктов (признан иноагентом) сообщил, что прощание с Ясиным состоится 28 сентября в 13:00 мск в здании НИУ ВШЭ на Покровском бульваре.
28 августа Telegram-канал Mash сообщал, что Ясин был госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
Евгению Ясину было 89 лет, он родился 7 мая 1934 г. в Одессе, где окончил Одесский гидротехнический институт. Позже, в 1963 г., он окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
В 1989 г. Ясин возглавил отдел в Государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе. Он принимал участие в создании целого ряда программ перехода к рыночной экономике, в том числе программы «500 дней», которая была призвана преодолеть экономический кризис 1990 г.
В 1991 г. Ясин возглавил дирекцию по экономической политике в Научно-промышленном союзе СССР (сейчас – Российский союз промышленников и предпринимателей, РСПП) и создал при нем Экспертный институт. Впоследствии он также возглавил Аналитический центр при президенте России.
В 1992 г. Ясин основал НИУ ВШЭ вместе с Ярославом Кузьминовым, который возглавлял вуз почти 30 лет и с июня 2021 г. стал его научным руководителем. Тогда же Ясин стал почетным научным руководителем НИУ ВШЭ.
Пост министра экономики России Ясин занимал с 1994 по 1997 г. Его часто называют первым наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. С февраля 2000-го по сентябрь 2019 г. он возглавлял научный фонд теоретических и прикладных исследований «Либеральная миссия». В 2015 г. Ясин вошел в состав СПЧ.