Умер экс-министр экономики Евгений Ясин

В 1992 г. Ясин основал НИУ ВШЭ вместе с Ярославом Кузьминовым, который возглавлял вуз почти 30 лет и с июня 2021 г. стал его научным руководителем. Тогда же Ясин стал почетным научным руководителем НИУ ВШЭ.