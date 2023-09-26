Российские студенты стали чаще выбирать ЮАР, Сингапур и Южную Корею для учебы

При этом, по данным агентства EF Education First, количество студентов, выбирающих для обучения за рубежом ЮАР, Сингапур и Южную Корею, начало расти еще в ковидный период. В 2021 г. в страны суммарно отправилось 96 человек, в 2022 г. – 794, в 2023 г. – 846. Наиболее популярные направления, которые выбирали студенты, – это IT, экономика, дизайн и психология.