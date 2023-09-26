Российские студенты стали чаще выбирать ЮАР, Сингапур и Южную Корею для учебы

Российские студенты стали чаще выбирать ЮАР, Сингапур и Южную Корею для учебыОсновной сложностью для полной замены европейских и американских направлений может стать языковой барьер
В рамках международной мобильности в 2022 г. количество российских студентов, обучающихся в Сингапуре, ЮАР и Южной Корее, составило 506 человек, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2022 г.
При этом, по данным агентства EF Education First, количество студентов, выбирающих для обучения за рубежом ЮАР, Сингапур и Южную Корею, начало расти еще в ковидный период. В 2021 г. в страны суммарно отправилось 96 человек, в 2022 г. – 794, в 2023 г. – 846. Наиболее популярные направления, которые выбирали студенты, – это IT, экономика, дизайн и психология.
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