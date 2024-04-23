Что сказал Путин на юбилее БАМа. Главное

Глава государства после того, как затронул в речи основные вехи в истории магистрали, поделился информацией о настоящем и будущем БАМа. «Пропускная способность БАМ составляла 42 млн т, за последние 12 лет она выросла в три раза», – отметил Путин в ходе выступления. Президент РФ также заявил, что власти разрабатывают проект по повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМ, в частности в «столицах» БАМа – Тынде и Северобайкальске. Путин анонсировал третий по счету этап развития БАМа и Транссиба. В ходе него предстоит проложить сплошные пути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов.