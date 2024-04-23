Что сказал Путин на юбилее БАМа. Главное

Что сказал Путин на юбилее БАМа. ГлавноеМощность магистрали выросла втрое за 12 лет
Президент России Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали (БАМ) ходе праздничного мероприятия по случаю 50-летия с начала строительства БАМа. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля.
«Дорогие друзья, поздравляю вас со значимой, яркой юбилейной датой. Полвека назад был дан старт строительству уникального транспортного маршрута – легендарной Байкало-Амурской магистрали», – заявил глава государства.
Он вспомнил слова советской песни о строительстве БАМа «слышишь время гудит БАМ». «Строки этих и других популярных тогда песен отражали настрой сотен тысяч людей», – пояснил президент.
Путин подчеркнул, что БАМ сыграл огромную роль в освоении таких районов России, как Восточная Сибирь и Дальний Восток. По словам президента, строительство магистрали позволило ввести в оборот экономики РФ месторождения различных полезных ископаемых, включая угль, железную руду, олово, золото и углеводороды. БАМ также поспособствовал тому, что экономика России вышла на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), добавил глава России.
Глава государства после того, как затронул в речи основные вехи в истории магистрали, поделился информацией о настоящем и будущем БАМа. «Пропускная способность БАМ составляла 42 млн т, за последние 12 лет она выросла в три раза», – отметил Путин в ходе выступления. Президент РФ также заявил, что власти разрабатывают проект по повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМ, в частности в «столицах» БАМа – Тынде и Северобайкальске. Путин анонсировал третий по счету этап развития БАМа и Транссиба. В ходе него предстоит проложить сплошные пути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов.
Путин также вручил государственные награды строителям БАМа. Среди прочих, орденом «За заслуги перед отечеством» II степени был награжден гендиректор РЖД Олег Белозеров.
22 апреля Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой также обсуждался БАМ, поддержал создание бамовского содружества, объединяющего всех, кто работал над проектом. Президент напомнил, что строителям БАМа зачастую приходилось жить в суровых условиях, однако в настоящее время такого уже быть не должно. Он отметил, что для поддержки бамовцев принимаются меры на государственном уровне, в частности, планируется построить новое, современное жилье, создать достойные условия для тех, кто живет и работает на БАМе.
БАМ – это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 км. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Полномасштабное строительство БАМ началось в апреле 1974 г.