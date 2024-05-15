РАНХиГС подверглась хакерской атаке

РАНХиГС подверглась хакерской атакеУтечки персональных данных не произошло, но студентов перевели на дистанционное обучение
Президентская академия (РАНХиГС) подверглась масштабной хакерской атаке, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза. По его словам, это случилось еще 7 мая. Специалисты академии полагают, что воздействие на информационные ресурсы было целенаправленным и спланированным.
«Критическая ИТ-инфраструктура не пострадала. Утечки персональных данных не произошло. Для минимизации возможных рисков часть сервисов были отключены», – указал представитель пресс-службы. Сейчас специалисты вуза совместно с экспертами «Лаборатории Касперского» ведут работу по устранению возникших проблем: некоторые коммуникации ведутся по резервным каналам, сайт снова заработал.
По словам источника «Ведомостей» из вуза, сейчас парализована работа большинства цифровых служб, сотрудники и студенты пользуются временной сетью WI-FI. Они также не могу зайти в личные кабинеты. Старый сайт также был полностью утерян.
Студентам отправили письмо, в котором объявили о переходе на дистанционное обучение с 13 по 19 мая. Это касается всех студентов, кроме обучающихся на бакалавриате «РЕСУРС России» и Института финансов и устойчивого развития (ИПУР). Для них занятия будут проходить в очной форме. Промежуточная и государственная итоговая аттестация, запланированная с 13 мая по 18 мая, будет проходить по графику в очном формате, говорится в сообщении. Студенты и преподаватели сейчас используют платформы «Яндекс.Телемост», «МТС Линк» и Zoom для проведения занятий.
Академия сейчас начала создавать свой новый сайт. В сообщении для всех студентов говорится, что вуз, «как и вся страна, переживает Время Вызова, когда активное участие каждого из нас – важнейший фактор общей победы». Студентам предлагается поучаствовать в опросе и внести предложения по тому, как должен выглядеть новый сайт. «Мы учтем каждое из них и в течение месяца Президентская академия обретет новый сайт, который будет в прямом смысле слова собран «по пожеланиям клиента», – говорится в сообщении. При этом личный кабинет по-прежнему не работает: при переходе на сайт lms.ranepa.ru/ высвечивается сообщение о проведении временных технических работ.