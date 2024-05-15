РАНХиГС подверглась хакерской атаке

Академия сейчас начала создавать свой новый сайт. В сообщении для всех студентов говорится, что вуз, «как и вся страна, переживает Время Вызова, когда активное участие каждого из нас – важнейший фактор общей победы». Студентам предлагается поучаствовать в опросе и внести предложения по тому, как должен выглядеть новый сайт. «Мы учтем каждое из них и в течение месяца Президентская академия обретет новый сайт, который будет в прямом смысле слова собран «по пожеланиям клиента», – говорится в сообщении. При этом личный кабинет по-прежнему не работает: при переходе на сайт lms.ranepa.ru/ высвечивается сообщение о проведении временных технических работ.