Почти 40% студентов хотели бы создать собственное НКО

В России создана система ресурсных и волонтерских центров, выделяются гранты для финансирования проектов НКО, идет работа по совершенствованию законодательства в этой области, говорит директор научно-образовательного центра «Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ Президентской академии (РАНХиГС) Оксана Коротеева. При этом, по ее мнению, пока не хватает информационного ресурса, который бы доступно разъяснял молодым людям, желающим создать свою НКО, механизмы работы некоммерческого сектора. Он также мог бы знакомить их с доступными инструментами и возможностями, добавила Коротеева. Работа в НКО привлекает молодежь сразу по нескольким причинам: она видит результат своей деятельности и осознает его социальную значимость, пояснил доцент Финансового университета Александр Сафонов. Помимо этого в рамках волонтерской деятельности можно выстраивать социальные контакты с представителями органов власти, чтобы потом построить карьеру в системе горуправления. По словам Сафонова, общественный опыт показывает, что многие активисты потом попадают в депутатские группы и развивают свою карьеру в этом направлении. «Зарплата в этом секторе невысокая и главным стимулом не является. В коммерческих структурах можно заработать больше денег, но также придется столкнуться с требовательностью, жесткой ответственностью и строгим графиком», – отметил он. Надолго в НКО, как правило, не задерживаются, добавил Сафонов.