Почти 40% студентов хотели бы создать собственное НКО

Почти 40% студентов хотели бы создать собственное НКОТреть опрошенных молодых людей допускает мысль о карьере в некоммерческом секторе
Такой тренд зафиксирован онлайн-опросом, проведенным Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ совместно со студенческой платформой «Твой ход» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Из него следует, что 37% активных студентов хотели бы в будущем создать собственную некоммерческую организацию (НКО), стать ее инициатором или возглавить. Выборка составила 1829 респондентов в возрасте 18–35 лет.
В будущем хотели бы участвовать в деятельности некоммерческих организаций 77% опрошенных, при этом более трети респондентов предпочли бы занятость в НКО на профессиональной основе (38%).
Исследование показало, что большинство респондентов знают об НКО своего города или района: виды тех или иных организаций, о которых они знают или хотя бы слышали, смогли назвать 93% опрошенных. Чаще всего студенты называли профсоюзы (55%), органы школьного или студенческого самоуправления (51%), а также благотворительные организации, направленные на помощь детским приютам, жертвам насилия, наркозависимым, беженцам, бездомным и другим уязвимым группам (47%).
Почти три четверти опрошенных (71%) сами участвовали в работе НКО. Чаще всего они участвовали в деятельности групп, органов школьного или студенческого самоуправления, включая студенческие советы, советы общежитий (28%); профсоюзных организаций (22%); профессиональных ассоциаций и творческих союзов, а также молодежных неформальных объединений неполитического характера (по 15%).
Большинство тех, кто вовлекался в деятельность НКО, делали это в качестве члена организации, участника инициативы (59%) или волонтера (55%). Деньгами, что неудивительно, студенты пока помогают несколько реже (если сравнивать их со всеми россиянами, вовлеченными в деятельность НКО, – 18% против 23%).
Политика внедрения волонтерства
В сентябре 2023 г. более чем в 50 вузах стартовала программа «Обучение служением». Поручение о ее разработке в январе того же года дал президент Владимир Путин. В рамках освоения компонентов программы – дисциплины, курсового проекта, практики, выпускной квалификационной работы – студенты должны будут продемонстрировать командную работу и лидерство, гражданскую идентичность и солидарность, развитие убеждений и ценностных ориентаций, рефлексивность и осознанность, коллективизм и созидательный труд, а также профессионализм и ответственность. Выбирать социальные проекты для реализации в рамках модуля вузам советуют, в частности, на платформе «Добро.РФ» (ее курируют Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров). Среди потенциальных партнеров и заказчиков, которые уже работают со студентами в рамках проектов курса по «Обучению служением», есть некоммерческие организации, «Добро.Центры», региональные органы власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, социальные предприятия, Агентство стратегических инициатив, институты развития и деловые объединения, компании.
Более половины студентов – участников опроса можно отнести к ядру социальной базы гражданского общества, говорит директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Эта прослойка, составляющая, как правило, 15–20% от взрослого населения страны в целом, включает в себя тех, кто больше всего расположен к вовлечению в конструктивную общественную деятельность: людей информированных, готовых объединяться с другими, участвующих в деятельности местных некоммерческих организаций, вовлеченных в помощь другим, в благотворительность.
В России создана система ресурсных и волонтерских центров, выделяются гранты для финансирования проектов НКО, идет работа по совершенствованию законодательства в этой области, говорит директор научно-образовательного центра «Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ Президентской академии (РАНХиГС) Оксана Коротеева. При этом, по ее мнению, пока не хватает информационного ресурса, который бы доступно разъяснял молодым людям, желающим создать свою НКО, механизмы работы некоммерческого сектора. Он также мог бы знакомить их с доступными инструментами и возможностями, добавила Коротеева. Работа в НКО привлекает молодежь сразу по нескольким причинам: она видит результат своей деятельности и осознает его социальную значимость, пояснил доцент Финансового университета Александр Сафонов. Помимо этого в рамках волонтерской деятельности можно выстраивать социальные контакты с представителями органов власти, чтобы потом построить карьеру в системе горуправления. По словам Сафонова, общественный опыт показывает, что многие активисты потом попадают в депутатские группы и развивают свою карьеру в этом направлении. «Зарплата в этом секторе невысокая и главным стимулом не является. В коммерческих структурах можно заработать больше денег, но также придется столкнуться с требовательностью, жесткой ответственностью и строгим графиком», – отметил он. Надолго в НКО, как правило, не задерживаются, добавил Сафонов.