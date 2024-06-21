Кто дает имена стихийным бедствиям?Принципы наименования стихийных бедствий
Причины природных стихий – тропических ливней, ураганов, тайфунов, цунами, наводнений – люди пытались понять и объяснить с древнейших времен. Для того чтобы облегчить их идентификацию, отслеживание и изучение, им начали давать названия в честь мест, святых или предметов, на которые они обрушились. Анемонимы, как их еще называют, – имена собственные стихийных природных явлений, часто берут свое начало в религиозных текстах, сказаниях и легендах разных народов мира. Например, в Древней Греции и Риме использовались имена мифологических персонажей для обозначения сильных ветров и штормов. «Бореас» было именем северного ветра, а «Нотус» – южного.
В Древней Руси название ветрам давали по именам святых в народном календаре: 10 февраля – Ефрем: ветер понесся – к сырому году. 14 марта – Евдокия: отколе ветер с Евдокеи, оттуда и все лето. 16 июня – день Лукьяна-ветреника: на Лукьяна, в канун Митрофана, не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует: тянет ветер с полудня (юга) – яровому хороший рост, дует ветер с гнилого угла (северо-запада) – жди ненастья. 27 августа – Михеев день: если на Михея дуют ветры-тиховеи, будет вёдреная (сухая, ясная) осень, если же Михей с бурей, сентябрь будет ненастный. 3 октября – Астафьев день, Астафьевы ветры: коли дует северный, сердитый ветер – будет стужа недалече, южак подул – к теплу, западный – к мокроте, восточный – к вёдру (ясная погода).
Практика давать ураганам имена святых до сих пор сохранилась в Европе. Ураган «Святой Иуда» – внетропический циклон, обрушившийся на Северную Европу в конце октября 2013 г., получил свое название в честь апостола Иуды, день которого отмечается 28 октября.
Современные имена разрушительных стихий
Сегодня существует более систематизированный подход к наименованию стихийных бедствий. Тропические циклоны, включая ураганы и тайфуны, получают имена из заранее определенных списков, которые составляются метеорологическими организациями. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) с 1956 г. использует набор кодовых слов для передачи геолокации ураганов: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey (Washington в исламских государствах), X-ray, Yankee, Zulu.
С начала 1950-х г. в США была принята система названий ураганов из женских имен, согласно которой право получить уникальное имя имеет циклон с 10-минутной устойчивой скоростью ветра 65 км/ч (40 миль/ч). Любопытно, что в научной среде бытует мнение о том, что ураганы с женскими именами чаще приводят к большему количеству жертв, чем стихийные бедствия с другими названиями.
Насколько этот фактор повлиял на решение российских метеорологов, неизвестно, но с 2015 г. в Гидрометцентре России решили давать опасным погодным явлениям как мужские, так и женские имена поочередно. Поэтому в декабре 2015 г. в Крыму и Краснодаре со скоростью 25 м/с дебютировал ураган «Артемий».
Имена тропических циклонов
Традиция присвоения имен тропическим циклонам появилась в 1945 г. и продолжается до сих пор, что вызывает многочисленные споры метеорологов. Например, в ноябре 1997 г. Гонконг выдвинул предложение давать азиатским тайфунам местные названия и прекратить использование европейских и американских имен, как это делалось изначально. На данный момент принято решение о том, что каждому члену комитета ВМО разрешается вносить 10 своих названий в список, однако каждое из них должно быть одобрено каждым участником, а одного возражения члена комитета достаточно, чтобы наложить вето на название. Также любой член комитетов по ураганам, тайфунам и тропическим циклонам ВМО может потребовать, чтобы название было удалено из списков наименований тропических циклонов. Обычно такое решение применяется в отношении циклонов, которые приобрели особую известность, вызвав большое количество смертей и разрушений.
Например, ураган «Катрина», обрушившийся на США в 2005 г., получил свое имя из списка для Атлантического океана. После значительного ущерба, причиненного этим ураганом, имя «Катрина» было изъято из списка и больше не будет использоваться.
Имена для цунами и наводнений
Другие виды стихийных бедствий имеют схожие принципы получения имени. Например, цунами обычно называют в честь места, где они произошли. Так, цунами в Кракатоа в 1883 г. – одно из самых печально известных стихийных бедствий в истории – было вызвано извержением одноименного вулкана в Индонезии. Цунами в Нанкае, случившееся 28 октября 1707 г. из-за землетрясения, также связано с названием места, где оно произошло, – побережьем Нанкайдо в Японии. Наводнения сегодня чаще всего получают имена рек или областей, которые они затронули, например «Наводнение в Миссисипи» в 1927 г. или «Наводнение в Калифорнии» в 2022-2023 гг. Хотя ранее в XIV–XVIII вв. некоторые наводнения также получали имена святых или определенных дат – «Наводнение святого Марцелла» на Британских островах в 1362 г. или «Рождественское наводнение» 1717 г. в Нидерландах.
Сезон тропических ливней в Москве
Этим летом Москва и другие регионы нашей страны попали под шквал тропических ливней. Они принесли с собой штормовой ветер и даже смерчи, обычно нетипичные для территории Центральной России, однако все они оставались безымянными, вплоть до сегодняшнего урагана, который получил имя «Эдгар» и стал причиной гибели как минимум двух человек. Ранее столичный регион уже сталкивался с циклоном «Таня», который приобрел свое название в западных странах, поскольку зародился над Атлантикой.