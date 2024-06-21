Кто дает имена стихийным бедствиям?

Традиция присвоения имен тропическим циклонам появилась в 1945 г. и продолжается до сих пор, что вызывает многочисленные споры метеорологов. Например, в ноябре 1997 г. Гонконг выдвинул предложение давать азиатским тайфунам местные названия и прекратить использование европейских и американских имен, как это делалось изначально. На данный момент принято решение о том, что каждому члену комитета ВМО разрешается вносить 10 своих названий в список, однако каждое из них должно быть одобрено каждым участником, а одного возражения члена комитета достаточно, чтобы наложить вето на название. Также любой член комитетов по ураганам, тайфунам и тропическим циклонам ВМО может потребовать, чтобы название было удалено из списков наименований тропических циклонов. Обычно такое решение применяется в отношении циклонов, которые приобрели особую известность, вызвав большое количество смертей и разрушений.