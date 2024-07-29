Магадан очень хорош, кто бы что ни говорил

Постскриптумом – добавляет уже не под камеры, понизив голос: «Вы хотя бы дорогу – когда с аэропорта выезжают – посмотрите глазами туристов... Вот мы сюда сейчас ехали – там просто старые бочки нужно убрать и навести порядок. Тем более мы с губернатором Магаданской области этим в Нагаевской бухте начали заниматься... Прекрасный аэропорт. Но вот дорогу – хотя бы эти полкилометра, как минимум, – нужно очищать от мусора. Я это говорю от души и не с точки зрения критики, не к вам, наверное, в том числе к директору аэропорта, который меня здесь радостно встретил. Я это говорю искренне, потому что мне кажется, что если в головах не будет этих изменений, то очень сложно будет их реализовать только на одной точке».