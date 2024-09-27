Основы российской государственности адаптируют для студентов–медиков и учителей

Как работают над новыми курсами для студентов

Разработку идеологического курса для студентов-первокурсников по ОРГ начали с осени 2022 г., куратором выступил внутриполитический блок Кремля. В поручениях президента Владимира Путина от 29 января 2023 г. по итогам заседания Госсовета было прописано, что нужно ввести ОРГ в вузах, что и было сделано с сентября прошлого года. Курс был создан по аналогии «Разговоров о важном» для школьников. ОРГ преподается для первокурсников. В 2023 г. были подготовлены два пособия – для изучающих социогуманитарные науки и естественнонаучные / инженерно-технические специальности. «Ведомости» 13 марта писали, что власти запустили второй этап реформы преподавания социогуманитарных наук в вузах. Тогда в российских университетах стали проходить конференции, где начали обсуждать единые концепции преподавания права, экономики, философии и других дисциплин. На круглом столе ЭИСИ 26 сентября как раз сообщили о том, что преподавание этих дисциплин должно идти в связке с теми тезисами, которые транслируются в рамках курса ОРГ.