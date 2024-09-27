Основы российской государственности адаптируют для студентов–медиков и учителей

Основы российской государственности адаптируют для студентов–медиков и учителейТакже курс подготовят для студентов вузов правоохранительной направленности
Курс «Основы российской государственности» (ОРГ), введенный для первокурсников вузов в 2023 г., стали адаптировать для студентов, которые учатся на врачей, учителей и сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказали координаторы экспертных групп по этим направлениям, которые созданы в трех российских университетах, на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Планируется создать отдельные учебно-методические комплексы для студентов, обучающихся по этим специальностям.
Доцент кафедры сравнительной политологии РУДН и координатор экспертной группы по разработке курса для медвузов Андрей Иохим рассказал, что сейчас запущена работа по адаптации курса ОРГ для студентов-медиков. «Мы знаем, что история России – это история российской цивилизации, наполненная славными именами врачей, медиков и ученых, а также выдающимися открытиями и достижениями мирового уровня в области медицины», – рассказал Иохим. По его словам, среди традиций отечественной медицины «милосердие, служение и долг». Кроме того студентам-медикам в рамках курса ОРГ планируется рассказывать о нацпроектах «Здравоохранение» и «Демография».
Педагоги должны быть идеологически грамотны, чтобы затем доносить нужные смыслы до учеников. Об этом говорил директор Института социально-гуманитарного образования МПГУ и координатор группы по разработке курса ОРГ для педагогических вузов Дмитрий Ростиславлев. По его словам, нужен инструментарий, чтобы эффективно преподавать курс ОРГ.
У студентов педагогических специальностей надо сформировать представление об образовании как «едином процессе воспитания и обучения, который является общественно значимым благом, осуществляемым в интересах человека, семьи, общества и государства», сказал Ростиславлев. Также он заявил, что надо формировать позицию, «связанную с социальной ответственностью и патриотизмом». Студентам планируется рассказывать и о госполитике в сфере образования.
Как работают над новыми курсами для студентов
Разработку идеологического курса для студентов-первокурсников по ОРГ начали с осени 2022 г., куратором выступил внутриполитический блок Кремля. В поручениях президента Владимира Путина от 29 января 2023 г. по итогам заседания Госсовета было прописано, что нужно ввести ОРГ в вузах, что и было сделано с сентября прошлого года. Курс был создан по аналогии «Разговоров о важном» для школьников. ОРГ преподается для первокурсников. В 2023 г. были подготовлены два пособия – для изучающих социогуманитарные науки и естественнонаучные / инженерно-технические специальности. «Ведомости» 13 марта писали, что власти запустили второй этап реформы преподавания социогуманитарных наук в вузах. Тогда в российских университетах стали проходить конференции, где начали обсуждать единые концепции преподавания права, экономики, философии и других дисциплин. На круглом столе ЭИСИ 26 сентября как раз сообщили о том, что преподавание этих дисциплин должно идти в связке с теми тезисами, которые транслируются в рамках курса ОРГ.
Адаптация курса ОРГ для вузов правоохранительной направленности проходит на базе Смоленского госуниверситета. Замдекана факультета истории и права университета Игорь Мазуров отметил, что правоохранительная сфера «обладает собственной спецификой», которую нужно отразить в модуле. На этой неделе пройдет первая конференция, где будет обсуждаться учебно-методический комплекс по ОРГ для будущих правоохранителей.
Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщила, что сейчас курс ОРГ синхронизируют с дисциплинами социогуманитарного блока: «Мы создаем бесшовную нить, позволяющую связать и на протяжении всего обучения возвращать студентов к тем идеям, к тем мыслям, к тем основам, которые они впитывают и осмысляют на курсе».
Исполняющий обязанности ректора Государственного академического университета гуманитарных наук (вуз является одной из опорных площадок для внедрения курса ОРГ) Николай Промыслов рассказал, что опорные центры ведут работу над тем, как идеи ОРГ должны быть включены в курсы философии, экономики, политологии и др. По его словам, сейчас разрабатываются учебно-методические комплексы по «обновленным гуманитарным предметам» с учетом той позиции, которая есть в курсе ОРГ. Всего будет выпущено 20 пособий по социогуманитарным дисциплинам с учетом того, что преподается в ОРГ.
Он допускает, что внедряться учебно-методические комплексы по всем гуманитарным наукам начнут уже с начала следующего года, т. е. со второго семестра в вузах. К примеру, 15 российских вузов готовы внедрять обновленный курс по государственно-муниципальному управлению, сказал он.
Директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнева рассказала, как сейчас выстроена идеологическая, или, по ее словам, «ценностно-мировоззренческая», работа с молодыми людьми: «Это и «Разговоры о важном», которые ведутся в школе, и курс «Основы российской государственности», и просветительские проекты и программы, которые реализует общество «Знание», и т. д.» Основной задачей всего этого является «необходимость сохранения и укрепления традиционных ценностей – в нашем случае в молодежной среде», говорит Селезнева.
Идеолог ОРГ проректор РАНХиГС и научный руководитель проекта «ДНК России», в рамках которого разрабатывался курс, Андрей Полосин сказал, что к 2021 г. «содержание дисциплин, преподаваемых в вузах, удивительным образом отличалось от той системы государственности, которая реализовывалась на самом деле». Он считает, что общественные науки во многих странах мира развивались в течение столетий самостоятельно, а в странах социалистического блока, в том числе в СССР, где была коммунистическая идеология, такие науки были в зажатых рамках. В итоге после развала Советского Союза российский профессорско-преподавательский состав стал осваивать систему знаний в основном западной модели, т. е. либеральную, сказал Полосин.
Но в 2021 г., по его словам, «пришло время собирать камни».