Прокуратура Москвы: в столице совершено почти 2000 коррупционных преступлений

Правоприменительная практика в данной сфере набирает обороты, заметил Соколинский. «Если в прошлом году подобные исковые заявления в суды не предъявлялись, то в текущем году их направлено уже пять», – уточнил он. К примеру, сейчас проводится проверка в отношении бывшего служащего, который наряду со своими повседневными обязанностями, связанными с госслужбой, умудрялся заниматься коммерческой деятельностью, связанной с реализацией ювелирных изделий. Если в ходе прокурорской проверки данные факты подтвердятся и его деятельность признают предпринимательской, то будет предъявлен иск в целях изменения формулировки увольнения с собственного желания на увольнение в связи с утратой доверия, поделился начальник отдела. Еще один из примеров – увольнения по утрате доверия: один из сотрудников МВД в своих справках о доходах, расходах, имуществе не указал два земельных участка, жилой дом и квартиры. После проверки прокуратуры из полиции его уволили.