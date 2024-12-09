Прокуратура Москвы: в столице совершено почти 2000 коррупционных преступлений

Прокуратура Москвы: в столице совершено почти 2000 коррупционных преступленийНадзорный орган в этом году зафиксировал вдвое больше преступлений со взятками
Столичные прокуроры зарегистрировали почти 2000 преступлений коррупционной направленности за девять месяцев 2024 г. на территории Москвы, в районные суды было направлено свыше 360 уголовных дел этой категории. Об этом «Ведомостям» рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский в преддверии международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря).
«Особое внимание сотрудниками столичной прокуратуры в текущем году уделялось недопущению коррупционных проявлений в таких сферах, как оборонно-промышленный комплекс, реализация национальных проектов, расходование бюджетных средств», – отметил Соколинский. Например, говорит он, в ходе проверок соблюдения должностными лицами установленных антикоррупционным законодательством обязанностей запретов и ограничений в этом году выявлено свыше 1500 лиц, допустивших данные нарушения, более 400 из них привлечено к дисциплинарной ответственности, четыре – уволены в связи с утратой доверия.
Соколинский напомнил, что чуть более года назад в законе «О противодействии коррупции» появилась новая статья, которая регламентирует порядок проведения прокурором проверок в отношении лица, уволенного по собственному желанию, на которого распространялись ограничения и требования, предусмотренные антикоррупционным законодательством, и в отношении которого работодателем принято решение о проведении соответствующей проверки. Проще говоря, пояснил прокурор, если работодателю стало известно о совершении служащем коррупционного проступка, в отношении него организована соответствующая проверка, а он, не желая нести ответственность, предпочитает уволиться по собственному желанию и избежать таким образом негативных последствий. Такие материалы передаются в прокуратуру для завершения проверки в отношении уволенного лица.
Правоприменительная практика в данной сфере набирает обороты, заметил Соколинский. «Если в прошлом году подобные исковые заявления в суды не предъявлялись, то в текущем году их направлено уже пять», – уточнил он. К примеру, сейчас проводится проверка в отношении бывшего служащего, который наряду со своими повседневными обязанностями, связанными с госслужбой, умудрялся заниматься коммерческой деятельностью, связанной с реализацией ювелирных изделий. Если в ходе прокурорской проверки данные факты подтвердятся и его деятельность признают предпринимательской, то будет предъявлен иск в целях изменения формулировки увольнения с собственного желания на увольнение в связи с утратой доверия, поделился начальник отдела. Еще один из примеров – увольнения по утрате доверия: один из сотрудников МВД в своих справках о доходах, расходах, имуществе не указал два земельных участка, жилой дом и квартиры. После проверки прокуратуры из полиции его уволили.
Соколинский также рассказал, что прокуроры в Москве активно занимались обращением в доход государства незаконно нажитого имущества. Так, в 2024 г. прокурорами предъявлено три таких исковых заявления на общую сумму почти 300 млн руб., два из них на сумму свыше 170 млн руб. уже удовлетворены. К настоящему моменту, по словам собеседника, имущество, а также денежные средства на сумму свыше 80 млн руб. уже поступили в бюджет.
В целом, резюмировал Соколинский, в текущем году в Москве наблюдается смещение акцентов на выявление наиболее опасных проявлений коррупции, связанных с дачей и получением взяток, – таких деяний выявлено практически в два раза больше, чем в 2023 г. При этом, уточнил он, «когда я говорю о преступлениях, связанных с дачей и получением взяток, я не включаю сюда преступления, связанные с так называемой «бытовой» коррупцией, а именно дачей и получением взяток в сумме до 10 000 руб.».
Не следует забывать, подчеркнул прокурор, что преступления, связанные со взяточничеством, обладают повышенным уровнем латентности. Статистические данные об увеличении их количества свидетельствуют об активизации работы правоохранительных органов по борьбе с ними, сказал Соколинский.