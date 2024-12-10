Суд вынес приговор похитившим 1 млрд рублей при обновлении автопарка МВД

В предоставленной «Ведомостям» позиции защиты также говорится, что электронные аукционы по закупке патрульных автомобилей были организованы и проведены без нарушений, что подтвердила Федеральная антимонопольная служба. А в ходе процесса, рассказали адвокаты, члены аукционной комиссии сообщили о том, что аукционы были проведены в соответствии с действующим законодательством. Никитенко в состав аукционной комиссии не входил и к проведению аукционов отношения не имел, подчеркнул его представитель. Компания «ЦПП «Движение» участником аукционов и стороной госконтрактов не являлась, бюджетные средства не получала, а произвела патрульные автомобили для ООО «Рольф», ООО «Авто-сити» и ООО «ТД «Регион-центр», с которыми по результатам аукционов заключены госконтракты на их поставку, резюмировали адвокаты, которые намерены обжаловать приговор.