Суд вынес приговор похитившим 1 млрд рублей при обновлении автопарка МВД

Суд вынес приговор похитившим 1 млрд рублей при обновлении автопарка МВДФигуранты дела получили от 6 лет до 7,5 года колонии
Замоскворецкий суд Москвы назначил от 6 лет до 7,5 года лишения свободы фигурантам уголовного дела о хищении свыше 1,1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia для нужд Госавтоинспекции (ГИБДД). Согласно приговору суда, бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко получил 7 лет колонии, учредитель ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» Сергей Кузьменко – 7,5, гендиректор компании Денис Давыдов – 7, представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева – 6 лет.
После оглашения приговора все фигуранты были взяты под стражу в зале суда. Гражданский иск потерпевшего на сумму более 1,1 млрд руб. удовлетворен в полном объеме.
Процесс у судьи Ольги Багровой занял почти два года – уголовное дело рассматривалось по существу с февраля 2023 г. Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на обновление автопарка патрульных машин в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», было возбуждено в марте 2021 г. Следователи пришли к выводу, что цены на приобретаемые для нужд ГИБДД автомобили были существенно завышены. Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление Следственного комитета (СК).
По версии СК, в 2019 г. Кузьменко как учредителю организации, обладающей эксклюзивным правом на переоборудование гражданских транспортных средств в патрульные автомобили, стало известно о выделении значительных средств на обновление автопарка Госавтоинспекции в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Совместно с Давыдовым, Никитенко и Яковлевой он разработал многоэтапную схему хищения бюджетных средств с привлечением ведущих представителей автомобильного бизнеса, которые не были осведомлены о преступных намерениях фигурантов. Соучастники организовали формальное проведение девяти тендеров на поставку для нужд ГАИ 4000 машин, победителем которых стало «Движение». В результате, как считает следствие, подсудимым удалось существенно завысить цены на комплектующие для автомобилей и тем самым похитить из бюджета свыше 1,1 млрд руб.
Сами фигуранты настаивали, что все выделенные денежные средства были использованы по назначению и пошли на приобретение и установку необходимого оборудования для патрульных автомобилей, которые продолжают эксплуатироваться и по сей день. Вину они не признали.
«Обстоятельства, которые суд посчитал установленными, не соответствуют фактическим данным», – сказал «Ведомостям» один из защитников по делу. По мнению адвоката, этот приговор не только необоснован, но и направлен на устранение добросовестного предпринимателя – ООО «ЦПП «Движение» – с рынка патрульных автомобилей.
Согласно позиции защиты, цены на патрульные автомобили в России законодательно не нормированы, поэтому компания «ЦПП «Движение», как и любой другой производитель, имела право по своему усмотрению определить цену на произведенный ею патрульный автомобиль. «Эта цена являлась экономически обоснованной, поскольку учитывала затраты и прибыль, соответствующую средней по отрасли», – пояснил собеседник. Должностные лица государственного заказчика – МВД России – определили начальную максимальную цену контракта на поставку патрульных автомобилей в размере цены, установленной производителем «ЦПП «Движение», при этом проверили ее и не посчитали завышенной, что подтвердили в судебном заседании, поделился адвокат. Но сторона обвинения посчитала эту цену завышенной, неправомерно отказав компании «ЦПП «Движение» в компенсации большинства ее затрат, связанных с производством, настаивает адвокат.
В предоставленной «Ведомостям» позиции защиты также говорится, что электронные аукционы по закупке патрульных автомобилей были организованы и проведены без нарушений, что подтвердила Федеральная антимонопольная служба. А в ходе процесса, рассказали адвокаты, члены аукционной комиссии сообщили о том, что аукционы были проведены в соответствии с действующим законодательством. Никитенко в состав аукционной комиссии не входил и к проведению аукционов отношения не имел, подчеркнул его представитель. Компания «ЦПП «Движение» участником аукционов и стороной госконтрактов не являлась, бюджетные средства не получала, а произвела патрульные автомобили для ООО «Рольф», ООО «Авто-сити» и ООО «ТД «Регион-центр», с которыми по результатам аукционов заключены госконтракты на их поставку, резюмировали адвокаты, которые намерены обжаловать приговор.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» предусматривает в том числе строительство и ремонт дорог, установку элементов дорожной безопасности, обновление парка общественного транспорта. Всего со старта нацпроекта в 2019 г. было построено и обновлено более 88 000 км дорожной сети.