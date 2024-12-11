Представительство Российской академии наук откроется в ДНР

Многие шахты на территории ДНР и ЛНР закрывались в постсоветский период, еще до начала боевых действий в 2014 г., так как были нерентабельными, сказал «Ведомостям» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По словам источника, близкого к руководству ДНР, сейчас перспективу имеет не более трех-четырех угольных шахт Донбасса, металлургия и машиностроение тоже находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, с 10 августа 2022 г. Евросоюз запретил импорт российского угля, напомнил Юшков. От этого пострадали месторождения, которые находятся далеко от альтернативного рынка сбыта – азиатских стран. В интервью «Ведомостям» заместитель министра энергетики Сергей Мочальников рассказывал, что ведомство планирует найти инвесторов на 15 шахт в ДНР и ЛНР, в которые потребуется вложить порядка 40 млрд руб.