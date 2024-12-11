Представительство Российской академии наук откроется в ДНР

Представительство Российской академии наук откроется в ДНРОно займется оперативным решением научных задач в новых регионах
Члены Российской академии наук (РАН) поддержали открытие представительства академии в Донецкой народной республике (ДНР). За такое решение проголосовало абсолютное большинство участников общего собрания членов РАН (высший орган управления академии) 10 декабря. Сроки реализации этой инициативы пока неизвестны.
Работу представительства академии в ДНР планируется расширить еще на три новых региона России: Запорожскую и Херсонскую области, а также Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом «Ведомостям» рассказал президент РАН Геннадий Красников. «Мы предполагаем, что такое представительство будет распространяться на ЛНР, Херсон и Запорожье. Там традиционно сельскохозяйственные науки развивались <...> достаточно сильная школа в области медицинских наук», – отметил Красников.
Представительство в ДНР нужно академии для того, чтобы «оперативно решать» научные задачи в республике, пояснил «Ведомостям» Красников. По его словам, наука Донбасса «была сильна во многих направлениях», включая физико-технические. Актуальным стало и развитие горного дела в республике, так как многие шахты там оказались заброшенными, сказал он.
О планах открыть в ДНР представительство РАН сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин в июне этого года. «Весь научный, технологический, образовательный, производственный потенциал Донбасса нужно собрать в единый кулак» – так он объяснил цель создания представительства академии.
В ДНР занимаются фундаментальными научными исследованиями 11 институтов, писал Пушилин. Например, в Донбассе работает Институт прикладной математики и механики, Институт физико-органической химии и углехимии имени Леонида Литвиненко, Институт физики горных процессов и др., сказано на сайте минобрнауки ДНР. По словам Пушилина, в республике около 400 ученых имеют докторскую степень, а еще примерно 2000 человек – кандидатскую.
Всего в новых регионах работает 29 вузов и 22 научные организации, сказал на общем собрании членов академии главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Дубина. Суммарно в этих субъектах учится около 100 000 студентов и работает примерно 7000 преподавателей, отметил он.
Что надо регионам
Возрождение угольной и металлургической отраслей – две основные экономические задачи ДНР, говорил первый заместитель председателя правительства республики Андрей Чертков в ноябре на сессии Русского экономического форума в Челябинске. Запорожская область делает ставку на развитие туризма в регионе, а также на агропромышленный комплекс и машиностроение, говорил там же и. о. министра экономического развития субъекта Искандер Додонов. Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук же отметил, что для этой республики приоритетные отрасли развития экономики – это угольная и обрабатывающая промышленность, металлургия, а также агропромышленный комплекс.
Донбасс со времен СССР обладал «огромным» научным потенциалом, сказал «Ведомостям» директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. Тогда более 10 научных институтов региона работали над фундаментальными научными исследованиями по химии, физике, медицине, биологии и экономике, объяснил он. «После того как советский задел пропал, фактически развитие там было слабое и ученые барахтались сами по себе», – считает эксперт.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что работа ученых будет более востребована в развитии сельского хозяйства и смежных отраслях, чем в восстановлении угольной промышленности.
Многие шахты на территории ДНР и ЛНР закрывались в постсоветский период, еще до начала боевых действий в 2014 г., так как были нерентабельными, сказал «Ведомостям» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По словам источника, близкого к руководству ДНР, сейчас перспективу имеет не более трех-четырех угольных шахт Донбасса, металлургия и машиностроение тоже находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, с 10 августа 2022 г. Евросоюз запретил импорт российского угля, напомнил Юшков. От этого пострадали месторождения, которые находятся далеко от альтернативного рынка сбыта – азиатских стран. В интервью «Ведомостям» заместитель министра энергетики Сергей Мочальников рассказывал, что ведомство планирует найти инвесторов на 15 шахт в ДНР и ЛНР, в которые потребуется вложить порядка 40 млрд руб.
В регионе развивается сельское хозяйство, вокруг которого строится еще несколько отраслей – от производства удобрений до сельхозмашиностроения, сказал источник, близкий к руководству ДНР. По его словам, все же можно себе представить научные разработки в интересах существующих отраслей промышленности региона. Большой потенциал сельскохозяйственной промышленности в новых регионах отмечает и Тихонов. В частности, в ДНР, ЛНР и Запорожской области выращивают зерновые и масличные культуры.
Представительство РАН может помочь развитию прикладных исследований в регионе, уверен он. После обмеления Каховского водохранилища в результате разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области в июне 2023 г. изменился ландшафт местности и условия ведения сельского хозяйства. «И здесь нужно применять новые технологии, новые методы обработки земли <...> это все требует внимания и науки», – говорит Тихонов. Помимо этого, нужно развивать генетику и селекцию на этих территориях, добавил он.