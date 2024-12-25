Внимание через силу

Но дольше всего (три недели подряд (!), в середине марта – начале апреля) респонденты ФОМа говорили о теракте в «Крокус сити холле». Количество тех, кто вспоминал про захват и гибель заложников после 22 марта, подскочило до 71%. В разы больше, чем про конфликт на Украине. «Локальный очаговый стресс оказался непостижимым и [спустя месяц] был забыт [гражданами], как все непонятное», – констатирует Виноградов. Впрочем, трагедия случилась в подмосковном Красногорске, и, как все крупные теракты (убито 145 человек, еще более 550 пострадали; больше – только при взрыве Airbus над Синаем в 2015 г. и при захвате школы № 1 в Беслане в 2014 г.), вызвала цепную реакцию. О терроризме и борьбе с ним спустя три дня после теракта в «Крокусе» детям рассказывали даже в школе – на внеурочном занятии «Разговоры о важном».