Иду на вы!

Филимонова пока можно назвать самым нестандартным из них. Он соткан из противоречий: назначает сенатором своего предшественника, выходца из «Северстали» Олега Кувшинникова, которого публично называет своим другом, но громит его управленческую команду, а спустя год избавляется и от него самого. Разрывает соглашение с АФК «Система» по строительству крупного рекреационного комплекса рядом с «Вотчиной Деда Мороза» в Великом Устюге, а спустя несколько месяцев отменяет это решение и встречается с основателем «Системы» Владимиром Евтушенковым.