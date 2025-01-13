Мантия не ко времени: почему адвокаты не пользуются служебной одеждой

Возможность носить в суд служебную одежду – мантию для защитников – хотели внести в нормы кодекса профессиональной этики еще в 2022 г. Дискуссия ни к чему не привела, поскольку тогда перед сообществом возникли иные вызовы. В результате, хотя кодекс этики этого не запрещает и адвокаты могут купить себе мантию на заказ (или взять на заказ) для походов в суд, встретить их в таком обличии практически невозможно. Впрочем, не удивительно, что поправки в кодекс этики так и не были приняты: в профессиональном сообществе нет единого мнения, нужна ли защитникам форма.