Мантия не ко времени: почему адвокаты не пользуются служебной одеждой

Мантия не ко времени: почему адвокаты не пользуются служебной одеждойПрофессиональное сообщество пока не готово заниматься внешним видом
Возможность носить в суд служебную одежду – мантию для защитников – хотели внести в нормы кодекса профессиональной этики еще в 2022 г. Дискуссия ни к чему не привела, поскольку тогда перед сообществом возникли иные вызовы. В результате, хотя кодекс этики этого не запрещает и адвокаты могут купить себе мантию на заказ (или взять на заказ) для походов в суд, встретить их в таком обличии практически невозможно. Впрочем, не удивительно, что поправки в кодекс этики так и не были приняты: в профессиональном сообществе нет единого мнения, нужна ли защитникам форма.
Идея создать единый корпоративный стиль для всех адвокатов обсуждается много лет. Но до обсуждения мантии тогда дело не дошло и ограничились нагрудными знаками, которые вручаются при присвоении статуса адвоката. «В течение последних 20 лет вопрос о появлении этого атрибута профессии (формы. – «Ведомости») в России обсуждался то громче, то тише», – рассказала «Ведомостям» вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Елена Авакян. Она напомнила, что адвокатская мантия как неотъемлемый атрибут отправления правосудия существует в огромном числе мировых юрисдикций.
В очередной раз, говорит она, этот вопрос перешел в активную фазу обсуждения в 2021 г. после череды громких инцидентов, связанных с нарушением дресс-кода в судебных заседаниях. Тогда в ФПА решили провести эксперимент по внедрению мантий в деятельность адвокатуры.
Была разработана модель адвокатской мантии, отшита линейка образцов, уточнила Авакян. «Ношение адвокатской мантии всегда остается добровольным выбором адвоката, в отличие от наших многочисленных коллег мы не планируем вводить обязательность их ношения», – подчеркнула она. Сама вице-президент ФПА всегда носит мантию – на все мероприятия, в судебные заседания и на рабочие заседания различных государственных органов.
«Объездив в ней множество регионов России и несколько зарубежных стран, как никто другой могу подтвердить, что мантия – это не только красиво, удобно и практично, но и производит на собеседников неизгладимое впечатление», – сказала она.
В конце декабря 2024 г. адвокат Александр Манухин хотел проверить реакцию публики и пришел в Мособлсуд в мантии. По его словам, сейчас появилось очень много псевдоюристов и мошенников и, к сожалению, обыватель не всегда может отличить настоящего адвоката со статусом от таких личностей. Поэтому, говорит Манухин, мантия – это не для желающих выделиться в плане какого-то там резонанса, а именно чтобы люди смогли понять, в чем отличие между мошенниками и юристами, обладающими не только профессиональными знаниями, но и имеющими право представлять людей в суде.
Шорты адвоката дошли до Страсбурга
В 2018 г. до Страсбургского суда дошел мордовский адвокат Сергей Наумов: его лишили статуса за то, что он пришел в суд в бандане и шортах.
Адвокат не призывает коллег носить мантию на ежедневной основе, но на важные заседания делать это стоит. Сам он заказал мантию на пошив. Впрочем, обычно Манухин ходит в суд «в разном»: «Даже в мотоциклетной форме, и судьи отлично воспринимают. Только одна судья в Москве высказала «фи», хотя у меня очень красивая мотоциклетная форма, но не костюм, конечно».
«Глобально я за мантию, но разговор о ней сейчас считаю или неуместным, или попыткой отвлечь от реальных проблем», – заявил «Ведомостям» старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. По его словам, сначала надо создать солидный корпус адвокатов, с достойными профессиональными навыками, а также этически безупречных. «И когда таких станет хотя бы больше половины, тогда можно будет привести форму в соответствие с прекрасным содержанием», – отметил он.
Если же мантия, рассуждает Тай, это единственное, что отличает адвоката от других участников процесса, а их поведение и навыки не безупречны, то она может сработать скорее как стигма, а не как отличительный знак.
Сперва надо ввести долго обсуждаемую «адвокатскую монополию», чтоб мантия была профессиональным атрибутом, а не элементом вычурности для юристов, практикующих в судах, соглашается с коллегой партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. При этом он заметил, что сейчас многие кабинеты судов просто ни по площади, ни по техническим характеристикам не позволяют сторонам не то что мантию надеть, но и физически разместиться в кабинете.
Кроме того, не во всех районных и мировых судах есть оборудованный гардероб, где можно было бы переодеться, добавил он. «Многие коллеги не готовы к ношению мантии, и я в том числе, элементарно – как и где в нее переодеваться в районном суде общей юрисдикции?» – рассуждает адвокат, член Ассоциации юристов России (АЮР) Владислав Калинин. Также, по его мнению, не очень удобно перевозить эту мантию – еще один предмет для пристального досмотра приставами.
Другой член АЮР, управляющий партнер Адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк связывает неношение адвокатами мантии с присущим профессии консерватизмом и нежеланием слепо копировать западноевропейские идеалы и ценности – даже в XIX в., когда адвокатура начала зарождаться в России, такое требование применительно к внешнему виду адвокатов отсутствовало. «На своей практике я ни разу не встречал адвокатов, которые бы были одеты в мантию, в отечественных судах», – поделился он.