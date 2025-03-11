Правительство регламентировало случаи перевода сельхозземель в другие категории

Перевод сельхозземель или участков в их составе в другую категорию будет допускаться только в нескольких случаях, среди которых – добыча полезных ископаемых для реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры. Такие поправки правительство предложило к законопроекту, который был внесен в Госдуму в феврале 2024 г. Изменения одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.