Правительство регламентировало случаи перевода сельхозземель в другие категории

Правительство регламентировало случаи перевода сельхозземель в другие категорииДля исключения злоупотреблений со стороны региональных властей потребуется одобрение Минсельхоза
Перевод сельхозземель или участков в их составе в другую категорию будет допускаться только в нескольких случаях, среди которых – добыча полезных ископаемых для реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры. Такие поправки правительство предложило к законопроекту, который был внесен в Госдуму в феврале 2024 г. Изменения одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Перевод сельхозземель или участков в их составе в другую категорию будет допускаться в случае создания особо охраняемых природных территорий. Кроме того, изменить категорию земель разрешат при строительстве и реконструкции объектов государственного и местного значения, при установлении или изменении границ населенных пунктов.
Если земли находятся в федеральной собственности или включены в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, перевод будет невозможен. Под особо ценными подразумеваются территории опытно-производственных подразделений вузов и земли, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень стоимости по муниципальному району или округу.
Законопроект предполагает изменения в Земельный и Градостроительный кодексы, а также в закон «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую». В нижнюю палату его внесли зампред Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»), председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ), его первый заместитель Олег Нилов («Справедливая Россия») и др. В первом чтении инициативу одобрили 21 января этого года.
375 млн га
составила площадь земель сельхозназначения на 1 января 2024 г., говорится в докладе Росреестра о состоянии и использовании земель в РФ в 2023 г. По сравнению с предыдущим годом их площадь уменьшилась почти на 4,2 млн га. В основном это связано с переводом в категорию земель лесного фонда
Проект закона предлагает ввести регулирование отношений по переводу сельхозземель в другие категории по принципу «двух ключей». Это значит, что органы власти субъектов РФ могут принимать решение о переводе только по согласованию с Минсельхозом. Этот механизм должен предотвратить дальнейшее сокращение площади земель сельхозназначения, а также исключить злоупотребления со стороны органов власти субъектов, говорится в пояснительной записке. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 г.
Законопроект предлагает наделить Минсельхоз новыми полномочиями. Он сможет устанавливать границы угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также вносить соответствующие сведения в Единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом акт о переводе земель и участков будет приниматься на основании законов субъектов РФ, говорится в поправках правительства.
Из-за отсутствия общего контроля и стратегического управления сейчас на бывших сельхозземлях стоят предприятия и жилые дома, рассказала «Ведомостям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Там же проходят дороги или расположены мусорные полигоны, добавила она. По мнению эксперта, принцип «два ключа» может стать страховкой от злоупотреблений.
Из поправок следует, что застройка земель сельхозназначения будет возможна только в случае изменения границ населенного пункта, что потребует внесения изменений в генплан и проведения публичных слушаний, пояснил «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан. Он также считает правильным создание исключения для перевода сельхозземель в другую категорию в случаях реализации приоритетных проектов по модернизации. Объекты инфраструктуры – это линейные сооружения (трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и проч.), которые обычно не занимают большое пятно застройки, заключил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в Минсельхоз с просьбой уточнить, сколько всего в России насчитывается земель сельскохозяйственного назначения по итогам 2024 г. и какое количество заявок на перевод в новые категории подали регионы.