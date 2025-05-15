Министерство культуры получит управление издательской деятельностью

Политический момент в поручении главы государства есть, но он далеко не первый по важности, заявил «Ведомостям» писатель, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Аствацатуров. Исполнение поручения поможет сплотить общество и поддержать патриотическую литературу, при этом на первом месте все же продвижение сильных писателей, пояснил он. Сейчас литературная политика регулируется рынком и многие авторы не продаются из-за того, что с точки зрения рынка они недостаточно интересны, рассказал Аствацатуров. Другой вопрос, на который в перспективе необходимо обратить внимание, – поддержка толстых литературных журналов, считает писатель. Они и вовсе существуют вне рынка и «вынуждены выживать», отмечает он. Большинство писателей приходят в литературу именно через публикации в толстых журналах, обращает внимание Аствацатуров.