Министерство культуры получит управление издательской деятельностью

Министерство культуры получит управление издательской деятельностьюЕму предстоит наладить контакты с книжным рынком, а в поддержке отрасли может превалировать патриотическая литература, предполагают эксперты
Министерство культуры России может заняться государственной политикой в сфере литературной и издательской деятельности. Это следует из майского перечня поручений президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Поручение адресовано правительству, оно должно быть исполнено до 10 июня текущего года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В марте на заседании Совета по культуре и искусству Путин заявил, что всю литературную отрасль необходимо передать в ведение Минкультуры «для кратного усиления нашей творческой работы». Глава ведомства Ольга Любимова, в свою очередь, подтвердила, что в полномочиях министерства нет таких обязанностей, но есть необходимые компетенции. Необходимо согласование с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, поскольку у него тоже есть план по развитию отрасли, добавила она.
Согласилась с предложением президента и вице-премьер Татьяна Голикова, заявив, что литература – это часть культуры и «по логике всех процессов и действий это должно быть в Министерстве культуры». Но она также напомнила, что при реорганизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) было решено, что эта отрасль отходит к Минцифры.
Путин расформировал Роспечать в ноябре 2020 г. Агентство было создано в 2004 г., оно управляло государственным имуществом в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций, а также издательской и полиграфической деятельностью. Эти функции перешли Минцифры. В 2022 г. в ведомстве был создан экспертный совет по литературной деятельности. Он занимается поддержкой литературных премий, подготовкой талантливой творческой молодежи, а также помощью союзам писателей и писательским объединениям.
У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так и есть. И многие другие виды искусства. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Это все союзники нашей страны, России.
Дополнительное внимание со стороны государства, в том числе финансовое, в 2025 г. получил Союз писателей России (СП). В феврале его председателем избрали помощника президента Владимира Мединского, других кандидатов на этот пост не было. Экс-председатель СП, писатель Николай Иванов, занимавший должность с февраля 2018 г., в январе этого года сообщил о «необходимости кратно усилить» возможности по развитию литературы в стране. В феврале прошел внеочередной съезд Союза, темой которого стала «консолидация усилий профессионального литературного сообщества по сохранению духовно-нравственных ценностей».
Политический момент в поручении главы государства есть, но он далеко не первый по важности, заявил «Ведомостям» писатель, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Аствацатуров. Исполнение поручения поможет сплотить общество и поддержать патриотическую литературу, при этом на первом месте все же продвижение сильных писателей, пояснил он. Сейчас литературная политика регулируется рынком и многие авторы не продаются из-за того, что с точки зрения рынка они недостаточно интересны, рассказал Аствацатуров. Другой вопрос, на который в перспективе необходимо обратить внимание, – поддержка толстых литературных журналов, считает писатель. Они и вовсе существуют вне рынка и «вынуждены выживать», отмечает он. Большинство писателей приходят в литературу именно через публикации в толстых журналах, обращает внимание Аствацатуров.
В поручении президента речь идет о регуляторной функции, но не ясно, насколько Минкультуры готово взять на себя эту ответственность, в частности в оценке содержания произведений, отмечает политолог Александр Немцев. «Есть такая тонкая грань, как прибыль издательства», – поясняет эксперт. Оно может пойти на публикацию книги, содержание которой в некоторой мере противоречит ценностному ряду указа № 809 (например, пропагандирует ценности одиночества), если она принесет серьезные продажи, говорит Немцев. Эксперт считает, что с исполнением поручения в издательской сфере ничего не поменяется. В России, по его словам, нет издателей, которые всерьез будут публиковать книги с антигосударственными нарративами.
Цифровая трансформация будет основным вопросом при реализации полномочий в области литературной и издательской деятельности, уверен эксперт «Народный фронт. Аналитики» Роман Чикун.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры с просьбой рассказать, в каком направлении работает ведомство по развитию госполитики в сфере литературной и издательской деятельности. «Ведомости» также направили запрос в правительство и Минкультуры, спросив про планы исполнения поручения Путина.