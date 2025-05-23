Что известно о найденном в голове скульптуры «Родина-мать зовет!» ректоре

По предварительным данным, ему стало плохо во время подъема или уже на вершине монумента. В музее после публикаций об инциденте заявили, что при посещении Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, в соответствии с установленными правилами, проводился осмотр главного монумента «Родина-мать зовет!». Во время осмотра одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками Музея-заповедника была вызвана скорая помощь. «К сожалению, он умер до ее прибытия. По предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам», – говорится в официальном сообщении музея.