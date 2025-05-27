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ВЦИОМ стал «Аналитическим центром ВЦИОМ»

Компания привела свое название в соответствие с реальным функционалом, пояснил ее гендиректор Федоров
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил свое название на «Аналитический центр ВЦИОМ». Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил генеральный директор организации Валерий Федоров. 

«Наша база – опросная служба. Надстройка – аналитические, консалтинговые, коммуникационные функции. Пришло время привести название организации в соответствие с ее реальным функционалом. А он давно уже вышел за пределы сугубо опросной службы», – рассказал он. 

Аналитический центр специализируется на следующих направлениях: цифровая трансформация, технологический суверенитет и социальная сфера. В частности, в фокусе компании будут демографическая и молодежная политика, миграция и здравоохранение. Компания также продолжит проводить опросы общественного мнения.

По мнению Федорова, в России сформировался платежеспособный спрос на качественную аналитику и консалтинг. «Запрос на качественный анализ постоянно растет, но не удовлетворяется», – сказал он.

«Аналитический центр ВЦИОМ» продолжит действовать как единая структура. Внутри организации сохранятся блоки, специализирующиеся на социально-политических, а также на социальных и социально-экономических исследованиях. При этом Федоров не исключил, что однажды на основе этих направлений могут вырасти «целые самостоятельные компании».

Всероссийский (до 1992 г. – Всесоюзный) центр изучения общественного мнения был основан в 1987 г. при Министерстве труда СССР и Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов. Первым директором ВЦИОМа была Татьяна Заславская, в 1992 г. ее сменил Юрий Левада. Валерий Федоров возглавил ВЦИОМ после того, как часть социологов во главе с Левадой ушли в новую структуру – этому предшествовало решение Минимущества сменить руководство центра.

Акционером АО «ВЦИОМ» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (100%). Управляющий орган ВЦИОМа – совет директоров, куда входят в том числе представители администрации президента РФ. Выручка организации по РСБУ в 2024 г. составила 687,4 млн руб., чистая прибыль – 27,5 млн руб.

Основные заказчики исследований ВЦИОМа – органы государственной власти. География исследований помимо России охватывает страны БРИКС, Персидского залива, Южной Америки, Африки и постсоветского пространства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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