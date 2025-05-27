ВЦИОМ стал «Аналитическим центром ВЦИОМ»

Всероссийский (до 1992 г. – Всесоюзный) центр изучения общественного мнения был основан в 1987 г. при Министерстве труда СССР и Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов. Первым директором ВЦИОМа была Татьяна Заславская, в 1992 г. ее сменил Юрий Левада. Валерий Федоров возглавил ВЦИОМ после того, как часть социологов во главе с Левадой ушли в новую структуру – этому предшествовало решение Минимущества сменить руководство центра.