ВЦИОМ стал «Аналитическим центром ВЦИОМ»Компания привела свое название в соответствие с реальным функционалом, пояснил ее гендиректор Федоров
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил свое название на «Аналитический центр ВЦИОМ». Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил генеральный директор организации Валерий Федоров.
«Наша база – опросная служба. Надстройка – аналитические, консалтинговые, коммуникационные функции. Пришло время привести название организации в соответствие с ее реальным функционалом. А он давно уже вышел за пределы сугубо опросной службы», – рассказал он.
Аналитический центр специализируется на следующих направлениях: цифровая трансформация, технологический суверенитет и социальная сфера. В частности, в фокусе компании будут демографическая и молодежная политика, миграция и здравоохранение. Компания также продолжит проводить опросы общественного мнения.
По мнению Федорова, в России сформировался платежеспособный спрос на качественную аналитику и консалтинг. «Запрос на качественный анализ постоянно растет, но не удовлетворяется», – сказал он.
«Аналитический центр ВЦИОМ» продолжит действовать как единая структура. Внутри организации сохранятся блоки, специализирующиеся на социально-политических, а также на социальных и социально-экономических исследованиях. При этом Федоров не исключил, что однажды на основе этих направлений могут вырасти «целые самостоятельные компании».
Всероссийский (до 1992 г. – Всесоюзный) центр изучения общественного мнения был основан в 1987 г. при Министерстве труда СССР и Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов. Первым директором ВЦИОМа была Татьяна Заславская, в 1992 г. ее сменил Юрий Левада. Валерий Федоров возглавил ВЦИОМ после того, как часть социологов во главе с Левадой ушли в новую структуру – этому предшествовало решение Минимущества сменить руководство центра.
Акционером АО «ВЦИОМ» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (100%). Управляющий орган ВЦИОМа – совет директоров, куда входят в том числе представители администрации президента РФ. Выручка организации по РСБУ в 2024 г. составила 687,4 млн руб., чистая прибыль – 27,5 млн руб.
Основные заказчики исследований ВЦИОМа – органы государственной власти. География исследований помимо России охватывает страны БРИКС, Персидского залива, Южной Америки, Африки и постсоветского пространства.