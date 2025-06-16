Военные США маскировали стелсы под НЛО: новости, которые вы могли пропустить

В еще одном расследованном случае выяснилось, как американские военные десятилетиями разыгрывали своих коллег. AARO нашло служащих ВВС, которым во время вводного инструктажа офицеры показывали фотографию чего-то похожего на летающую тарелку с подписью «антигравитационное маневрирующее транспортное средство». «Дело в том, – с серьезным лицом рассказывали офицеры, – что в США существует программа обратного инжиниринга НЛО под названием Yankee Blue. Но никогда и никому нельзя рассказывать о ней под угрозой расстрела». После этого они давали доверчивому летчику на подпись бумагу о неразглашении и предупреждением о высшей мере наказания за нарушение. Все это было сугубо личной инициативой офицеров и никто никогда больше не слышал о Yankee Blue. Весной 2023 г. минобороны США разослало служебную записку с требованием прекратить подобные шутки. Впрочем, осталось не до конца понятным – шутки ли это или очередной план по сокрытию когда-то секретных военных разработок.