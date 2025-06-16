Военные США маскировали стелсы под НЛО: новости, которые вы могли пропустить

Военные США маскировали стелсы под НЛО: новости, которые вы могли пропуститьApple показала неприличную заставку, а табачные компании разочаровываются в вейпах
На минувшей неделе стало известно о нелепых смертях двух бизнесменов. Пентагон выяснил, что слухи о летающих тарелках распускает он сам. Погромщики в Лос-Анджелесе обнаружили, что украденные iPhone превращаются в «кирпичи». Регуляторы Китая искусственно замедляют внедрение автономного вождения. ОАЭ первой в мире вводит обучение ИИ с детского сада, а мода на вейпы пошла на спад.
Неопознанный летающий секрет
Небольшой отдел в Пентагоне под названием All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), что можно приблизительно перевести как «Бюро по расследованию всех видов аномалий», потратил месяцы, изучая теории заговора о том, что США то ли сбили НЛО и исследуют их, то ли наладили контакты с пришельцами. В итоге расследователи неожиданно вышли на самих себя. Выяснилось, что как минимум одну такую теорию официально выдумали в Пентагоне.
В 1980-х гг. некий полковник ВВС США разговорился с владельцем бара неподалеку от «Зоны 51» – сверхсекретного военного объекта, расположенного в пустыне Невада. Военный беззастенчиво болтал об НЛО и даже подарил бармену фотографии летающих тарелок. Тот, недолго думая, украсил ими стены своего бара – так родилась легенда о том, что американские военные сбили корабль пришельцев и теперь испытывают инопланетные технологии. Выяснилось, что болтливого полковника специально подослали в бар и снабдили поддельными фотографиями летающих тарелок.
Все дело в том, что на секретной базе проводили летные испытания самолетов с новой для того времени стелс-технологией, и истребитель-невидимка F-117 действительно выглядел не от мира сего. Это и навело военных на идею – как скрыть разработки от посторонних глаз. Если кто-то из местных увидит необычный самолет и начнет болтать о нем направо и налево, это может привлечь внимание иностранных разведок. В то время как от рассказов об увиденном НЛО «как на фото в баре» шпионы только покрутят пальцем у виска.
В еще одном расследованном случае выяснилось, как американские военные десятилетиями разыгрывали своих коллег. AARO нашло служащих ВВС, которым во время вводного инструктажа офицеры показывали фотографию чего-то похожего на летающую тарелку с подписью «антигравитационное маневрирующее транспортное средство». «Дело в том, – с серьезным лицом рассказывали офицеры, – что в США существует программа обратного инжиниринга НЛО под названием Yankee Blue. Но никогда и никому нельзя рассказывать о ней под угрозой расстрела». После этого они давали доверчивому летчику на подпись бумагу о неразглашении и предупреждением о высшей мере наказания за нарушение. Все это было сугубо личной инициативой офицеров и никто никогда больше не слышал о Yankee Blue. Весной 2023 г. минобороны США разослало служебную записку с требованием прекратить подобные шутки. Впрочем, осталось не до конца понятным – шутки ли это или очередной план по сокрытию когда-то секретных военных разработок.
AARO решил еще одну загадку, когда-то поднявшую много шума среди уфологов. В 1967 г. где-то в Монтане капитал ВВС Роберт Салас дежурил в бункере управления десятью ядерными ракетами. В его задачи входило дать команду на ответный удар в случае, если СССР развяжет атомную войну. Около восьми вечера капитану позвонили с поста охраны: над воротами возник загадочный светящийся красновато-оранжевый овал. Вскоре после этого звонка управление ракетами на какое-то время отключилось. Руководство велело молчать об инциденте. В 1990-х гг. участники тех событий вышли в отставку и у них развязались языки. Так, капитан Салас посчитал, что в управление ракетами вмешались инопланетяне, чтобы предотвратить ядерную войну.
AARO нашел в архивах Пентагона вполне земное объяснение данной аномалии. Ученые опасались, что если советские ракеты успеют долететь до США, электромагнитный импульс выведет из строя управление американскими ракетами и ответного удара не получится. Чтобы проверить, надежно ли экранировано оборудование, был проведен эксперимент. На базе в Монтане смонтировали специальный генератор, который имитировал электромагнитный импульс без ядерного взрыва. Он набирал энергию, в процессе чего начинал светиться, а затем выдавал импульс.
Эксперимент тогда подтвердил опасения ученых. Но любая утечка данных позволила бы СССР узнать, что первый же залп выведет ядерный арсенал Америки из строя и ответного удара можно не ждать. Поэтому, чтобы ограничить круг посвященных, капитана Саласа и других свидетелей решили не вводить в курс дела.
Вареник-убийца и смертоносная пчела
Стало известно сразу о двух нелепых смертях бизнесменов. Американец польского происхождения Томас Кокосинский последние 15 лет работал гендиректором металлообрабатывающей компании Metalogic Industries в штате Массачусетс. 42-летний бизнесмен несколько месяцев вел переговоры об инвестициях $5 млн в футбольный клуб «Висла» (Краков). Наконец, для заключения сделки он прилетел в Польшу и там 4 июня подавился в ресторане вареником. И умер – пострадавший мозг Кокосинского слишком долго оставался без кислорода и оказался необратимо поврежден. Через шесть дней его отключили от аппарата ИВЛ.
Тем временем, индийский миллиардер Санджай Капур пал жертвой пчелы. Капур возглавлял совет директоров компании по производству автомобильных запчастей Sona Comstar, и его личное состояние Forbes оценивал в $1,2 млрд. Широкой публике 53-летний бизнесмен был известен как бывший муж звезды Болливуда Каришмы Капур и близкий друг принца Уильяма. На минувшей неделе миллиардер присутствовал на матче по поло в британском Виндзоре, где в рот ему случайно залетела пчела. Насекомое ужалило в горло, вызвав анафилактический шок, который привел к остановке сердца. За несколько дней до этого Капур опубликовал пост о том, что людям лучше сосредотачиваться на возможностях, а не на стоящих перед ними препятствиях, поскольку «время человека на Земле ограничено». И эта публикация сразу стала вирусной: как оказалось, Капур точно знал, о чем говорит.
Учиться, учиться ИИ еще раз учиться!
В Объединенных Арабских Эмиратах – в самом разгаре проект по развитию ИИ. Страна в партнерстве с рядом западных компаний строит одногигаваттный кластер по вычислениям в Абу-Даби и инвестирует $1,4 млрд в проекты ИИ в США.
Увлечение властей новыми технологиями обещает затронуть многие сферы жизни Эмиратов. Так, в ОАЭ станут преподавать ИИ с детского сада. Об этом написал в соцсети Х вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Со следующего учебного года изучать ИИ начнут в государственных детских садах и продолжат освоение предмета вплоть до 12-го класса школы. Инициатива – часть стратегии страны по подготовке подрастающего поколения к жизни в технологическом мире.
На сегодняшний день в ОАЭ не работает бесплатная версия ChatGPT. Единственный шанс приобщиться к этому ИИ – купить за $20 доступ к продвинутой версии ChatGPT Plus. Власти договорились с OpenAI об открытии бесплатного доступа к чат-боту на территории ОАЭ, причем не к базовой версии, а сразу к продвинутому ChatGPT Plus. Вопрос в том, как это будет реализовано технически.
«Кирпич» – оружие протеста
У Apple случился конфуз с новым дизайном Liquid Glass и заодно с новой операционной системой iOS 26. Презентация Liquid Glass («Жидкое стекло») была выложена на YouTube, но кнопка проигрывания закрыла пару букв и получилось Liquid ass, что можно корректно перевести как «жидкая пятая точка», а некорректно переведите сами. Apple пришлось срочно переделывать заставку презентации.
Профильные СМИ иронично замечают, что получившееся случайно название угодило в яблочко. Дело в том, что дизайн обновленной iOS напоминает Windows Vista и Android. При этом тестовая версия новой системы оказалась крайне сырой и глючной – порой после обновления iPhone становится бесполезным куском пластика.
Впрочем, iPhone превращается в «кирпич» не только случайно, но иногда и по замыслу компании Apple. В этом убедились мародеры в Лос-Анджелесе, где протесты против новых антимигрантских инициатив президента Дональда Трампа время от времени сопровождаются грабежами. Магазины Apple – излюбленная цель грабителей. К их разочарованию, часть iPhone после кражи непрерывно издают звук, имитирующий сигнализацию, а на экране высвечивается надпись: «Пожалуйста, верните телефон в [магазин] Apple. Устройство отключено и отслеживается. Местные органы власти будут оповещены».
Так «поступают» не все iPhone, а только те, что были выставлены в магазине как демонстрационные образцы, которые можно взять в руки и протестировать. Эти телефоны блокируются при попытке вынести их из магазина, а MacBook при перезапуске или выходе из режима сна стирают все файлы и программы пользователей, что делает ноутбук почти непригодным для использования.
Автономен и очень опасен
Китайские чиновники хотят замедлить внедрение функций автономного вождения в автомобилях, сообщает Financial Times. Прогресс идет так быстро, что законы не успевают за ним. Свою обеспокоенность выразило на минувшей неделе министерство промышленности и информационных технологий Китая.
Правовая база для автопилотов мало проработана в Китае, впрочем, как и во всем мире. Между тем почти 20% новых автомобилей, продаваемых в Поднебесной, оснащены функциями автономного вождения высокого уровня. Например, робо-такси вовсю работают в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Гуанчжоу и Ухане.
В марте случилось первое смертельное ДТП с участием электроседана Xiaomi SU7. В режиме навигации на автопилоте он врезался в бетонную стену. Несмотря на попытку затормозить, в момент столкновения скорость составляла 97 км/ч. От деформации батарея взорвалась и три студента, находившиеся в салоне, погибли. Это вызвало бурную дискуссию в интернете о том, насколько безопасны новые технологии и кто должен отвечать, если автопилот стал виновником ДТП.
Вводя регулирование в разных отраслях, Китай обычно копировал западный опыт. Но в данном случае ситуация противоположная, считает Financial Times. Китай лидирует в области беспилотных технологий. Похоже, ему и придется разрабатывать общеотраслевые правила раньше других юрисдикций, после чего уже остальные страны примутся копировать китайский опыт.
Дети догадываются, что курить вредно
Продажи вейпов идут на спад. British American Tobacco, выпускающая электронные сигареты Vuse, ожидает снижения продаж своих вейп-устройств в первом полугодии этого года в среднем на 15% по всему миру. Продажи всех компаний на крупнейшем в мире рынке вейпов – США – в течение последних двух лет снижались почти каждый месяц, подсчитала аналитическая компания Nielsen.
Это плохая новость для табачных компаний. Потребление табака падает, с 2000 г. оно сократилось более чем наполовину по данным ВОЗ. Табачники вложили десятки миллиардов в создание новых средств потребления никотина. Например, Philip Morris International, производящая сигареты Marlboro, инвестировала более $14 млрд в разработку альтернатив сигаретам и планирует к 2030 г. получать две трети своих доходов от «бездымных» продуктов. British American Tobacco к 2035 г. также мечтает основные доходы получать от альтернативных сигаретам продуктов.
Когда вейпинг впервые появился в начале 2010-х, многие считали, что он вскоре вытеснит традиционные сигареты. Это оказалось ошибкой. Даже дети и подростки охладевают к вейпам, хотя считалось, что они станут главной их жертвой – в отличие от классических сигарет, в электронных аналогах вовсю применяются ароматизаторы и вкусовые добавки. В сентябре американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) сообщило, что количество детей 6-12 лет, курящих вейпы минимум раз в месяц, снизилось до самого низкого уровня за последнее десятилетия: 5,9% против 7,7% в 2023 г. И это не может не радовать.