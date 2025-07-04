Минцифры запустит новые программы подготовки IT-кадров

Сейчас поступить на цифровую кафедру могут студенты как специалитета, так и бакалавриата (со второго курса) и магистратуры (с любого курса) вне зависимости от уже выбранного основного трека, в программе участвуют 123 университета, указано на сайте Минцифры. По окончании программы «цифровой кафедры» студент получает диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Кучушев уточнил, что по проекту «цифровых кафедр» на обучение по IT-направлениям было принято около 500 000 студентов из 48 регионов России. Из них уже 367 000 прошли комплексную переподготовку, 231 000 завершает обучение.