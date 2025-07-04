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Минцифры запустит новые программы подготовки IT-кадров

Выпускники существующих курсов не всегда востребованы бизнесом
Ника Сизова
Для того чтобы рынку хватало специалистов с актуальными знаниями, надо сделать формирование программы более динамичным
Для того чтобы рынку хватало специалистов с актуальными знаниями, надо сделать формирование программы более динамичным / Сергей Красноухов / РИА Новости

С 1 сентября 2025 г. Минцифры совместно с вузами и IT-компаниями запустит новую программу подготовки высококвалифицированных IT-кадров уровня «сеньор», в том числе для направлений искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 2 июля на заседании общественного совета при Минцифры рассказал замминистра цифрового развития Сергей Кучушев.

Сейчас поступить на цифровую кафедру могут студенты как специалитета, так и бакалавриата (со второго курса) и магистратуры (с любого курса) вне зависимости от уже выбранного основного трека, в программе участвуют 123 университета, указано на сайте Минцифры. По окончании программы «цифровой кафедры» студент получает диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Кучушев уточнил, что по проекту «цифровых кафедр» на обучение по IT-направлениям было принято около 500 000 студентов из 48 регионов России. Из них уже 367 000 прошли комплексную переподготовку, 231 000 завершает обучение.

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