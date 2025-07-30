Третьи лица смогут требовать компенсацию от застройщика как потребители

Третьи лица смогут требовать компенсацию от застройщика как потребителиКомпенсацию за строительные дефекты может требовать правопреемник покупателя жилья, разъяснил Верховный суд
Верховный суд (ВС) допустил возможность применения закона о защите прав потребителей и гарантийных сроков давности к случаям, когда иск к застройщику подает юридическое лицо – правопреемник физлица, купившего жилье для личных нужд. Такое определение суд вынес, рассмотрев кассационную жалобу ООО «Эквилибриум» к девелоперу «МДД-недвижимость», обратили внимание «Ведомости».
Как следует из определения, в 2018 г. индивидуальный предприниматель Денис Нитенко заказал строительство дома в Татарстане у компании «МДД-недвижимость». Он продал дом Альбине Якуповой, которая позже обнаружила в нем дефекты – трещины и продувание стен. Не дождавшись ответа от застройщика на свои претензии, она уступила свои требования ООО «Эквилибриум». Последнее обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании более 2,5 млн руб. убытков, ссылаясь на нарушение пятилетней гарантии по договору подряда. Арбитражные суды отказали в удовлетворении требований компании, посчитав, что между сторонами нет договорных отношений, а к передаче дома применимы нормы о купле-продаже, а не о защите прав потребителей. Кроме того, суды сочли, что истек срок предъявления требований по качеству жилья.
ВС в определении отменил акты нижестоящих инстанций. Суд указал, что гарантийный срок по договору подряда составляет пять лет и действует независимо от срока исковой давности по договору купли-продажи. Он также подчеркнул, что закон о защите прав потребителей может применяться, даже если истец не заключал договор напрямую с подрядчиком, при условии что жилье было приобретено изначально для личных нужд. ВС также подчеркнул, что застройщик несет ответственность по гарантии за строительные недостатки, допущенные при строительстве, в течение пяти лет. Этот срок течет не с момента заключения договора, а с момента передачи результата работ, уточнила высшая инстанция. «Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока», – говорится в определении.
Суд прямо подчеркнул, что возможность защиты нарушенных прав нового собственника как потребителя, в том числе при уступке прав, не исключается, если доказано, что жилье приобреталось для личных, семейных или иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Нижестоящие инстанции, говорится в решении ВС, не выяснили, в каких целях Якупова приобрела дом, и не дали оценки аргументам «Эквилибриума» о неприменимости срока исковой давности вместо гарантийного срока.
Определение ВС образует критерий добросовестности правопреемника: если первоначальный покупатель приобретал объект не для извлечения прибыли, то коммерческий характер правопреемника не будет иметь значения, говорит адвокат NSP Сергей Бахмисов. При этом акцент на гарантийных сроках, а не на применении норм закона о защите прав потребителей снижает негативный эффект для застройщиков, считает юрист.
Главный вывод суда заключается в том, что гарантийный срок – это не срок давности, он лишь перераспределяет бремя доказывания недостатков в зависимости от времени их обнаружения, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.
Судебный акт вносит ясность в исчисление гарантийного срока при обнаружении строительных недостатков, возможность применения общего срока исковой давности по требованиям о наличии строительных недостатков в приобретенном объекте недвижимости, не соглашается старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. По мнению юриста, о росте количества исков о взыскании стоимости строительных недостатков пока говорить рано, но покупатели по договору купли-продажи теперь могут предъявить такие требования в течение общего трехлетнего срока исковой давности.
Бахмисов предполагает, что решение по делу могло бы породить целый рынок услуг, в котором коммерческие компании выкупают у потребителей требования к застройщикам. «Граждане бы тогда получали деньги «сразу», но с дисконтом, а коммерсанты зарабатывали на остатках требований и потребительских санкциях», – рассуждает эксперт, но подчеркивает, что из-за отсутствия конкретики со стороны ВС относительно потребительских штрафов рентабельность такой уступки вызывает сомнения.
Профессиональные взыскатели более юридически подкованы, чем рядовые потребители, а значит, вероятность доведения дела до суда и успешного взыскания выше, следовательно, для девелоперов появляются дополнительные угрозы, отмечает Терехин. Появление таких игроков устраняет фактор осведомленности потребителя и возможна консолидация требований (при наличии в одном жилом комплексе большого количества квартир с дефектами существует возможность инициировать массовые иски к застройщику), продолжает он.
Застройщикам стоит быть готовым к тому, что допущенные строительные дефекты теперь с большей вероятностью станут предметом профессионального судебного спора, а не останутся на уровне жалобы от физлица, подытожил эксперт.