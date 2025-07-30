Третьи лица смогут требовать компенсацию от застройщика как потребители

Как следует из определения, в 2018 г. индивидуальный предприниматель Денис Нитенко заказал строительство дома в Татарстане у компании «МДД-недвижимость». Он продал дом Альбине Якуповой, которая позже обнаружила в нем дефекты – трещины и продувание стен. Не дождавшись ответа от застройщика на свои претензии, она уступила свои требования ООО «Эквилибриум». Последнее обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании более 2,5 млн руб. убытков, ссылаясь на нарушение пятилетней гарантии по договору подряда. Арбитражные суды отказали в удовлетворении требований компании, посчитав, что между сторонами нет договорных отношений, а к передаче дома применимы нормы о купле-продаже, а не о защите прав потребителей. Кроме того, суды сочли, что истек срок предъявления требований по качеству жилья.