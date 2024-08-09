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Андрей Кричевский: «Креативные индустрии – это и про бизнес»

Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности о развитии креативных индустрий в России
Максим Иванов
Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Андрей Кричевский/ Алексей Орлов / Ведомости

В начале августа российские парламентарии приняли закон о развитии креативных индустрий. Документ закрепляет основы правового регулирования креативных индустрий и является одним из этапов взятого властями России курса на развитие творческого предпринимательства. Концепция развития креативных индустрий, принятая ранее правительством, предполагает поэтапное увеличение их доли в ВВП страны. К 2030 г. этот показатель, по планам, должен составить 6% от ВВП.

В интервью «Ведомостям» председатель общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» Андрей Кричевский рассказал о том, как будет работать новый закон, а также какую роль в развитии экономики страны может сыграть увеличение вклада креативных индустрий в ВВП.

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– Закон о развитии креативных индустрий был внесен в Госдуму в октябре 2023 г., но принят только сейчас. С чем это связано?

– Закон завис по вполне традиционным причинам. Путь всегда долгий, когда дорога плохая или когда нет понимания, куда идти. Основная путаница возникла с тем, что считать креативными индустриями. Действительно, в них присутствует и даже доминирует творческое начало. Это про неизмеряемые, неопределяемые и, следовательно, априори нерегулируемые сущности: творчество, вдохновение, самореализацию людей. И именно это сбивает с прямого пути. Но при этом креативные индустрии – это и про бизнес, про экономику со всеми присущими ей понятными институтами – финансовыми, инвестиционными, инфраструктурными. Пытаясь зайти со стороны творчества, нужной для построения закона стройности и определенности не сыскать. В этом нет твердой почвы.

– А что является «твердой почвой» для регулирования креативных индустрий?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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