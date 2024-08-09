Андрей Кричевский: «Креативные индустрии – это и про бизнес»

«Креативные индустрии – это и про бизнес»Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности о развитии креативных индустрий в России
В начале августа российские парламентарии приняли закон о развитии креативных индустрий. Документ закрепляет основы правового регулирования креативных индустрий и является одним из этапов взятого властями России курса на развитие творческого предпринимательства. Концепция развития креативных индустрий, принятая ранее правительством, предполагает поэтапное увеличение их доли в ВВП страны. К 2030 г. этот показатель, по планам, должен составить 6% от ВВП.
В интервью «Ведомостям» председатель общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» Андрей Кричевский рассказал о том, как будет работать новый закон, а также какую роль в развитии экономики страны может сыграть увеличение вклада креативных индустрий в ВВП.
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– Закон завис по вполне традиционным причинам. Путь всегда долгий, когда дорога плохая или когда нет понимания, куда идти. Основная путаница возникла с тем, что считать креативными индустриями. Действительно, в них присутствует и даже доминирует творческое начало. Это про неизмеряемые, неопределяемые и, следовательно, априори нерегулируемые сущности: творчество, вдохновение, самореализацию людей. И именно это сбивает с прямого пути. Но при этом креативные индустрии – это и про бизнес, про экономику со всеми присущими ей понятными институтами – финансовыми, инвестиционными, инфраструктурными. Пытаясь зайти со стороны творчества, нужной для построения закона стройности и определенности не сыскать. В этом нет твердой почвы.