Андрей Кричевский: «Креативные индустрии – это и про бизнес»

– Закон завис по вполне традиционным причинам. Путь всегда долгий, когда дорога плохая или когда нет понимания, куда идти. Основная путаница возникла с тем, что считать креативными индустриями. Действительно, в них присутствует и даже доминирует творческое начало. Это про неизмеряемые, неопределяемые и, следовательно, априори нерегулируемые сущности: творчество, вдохновение, самореализацию людей. И именно это сбивает с прямого пути. Но при этом креативные индустрии – это и про бизнес, про экономику со всеми присущими ей понятными институтами – финансовыми, инвестиционными, инфраструктурными. Пытаясь зайти со стороны творчества, нужной для построения закона стройности и определенности не сыскать. В этом нет твердой почвы.