В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28

По его словам, обломки вертолета, совершавшего учебно-тренировочный полет, были обнаружены в нескольких километрах от посадочной площадки, куда летчики стремились посадить машину. Расследованием причин катастрофы займется спецкомиссия, в которую войдут представители главного штаба воздушно-космических сил, службы безопасности полетов авиации, а также представители завода-изготовителя Ми-28МН (серийное производство ведется в «Роствертолет»). Версия с ошибкой пилотирования, допущенной экипажем в условиях низкой видимости, является превалирующей, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны России, но не исключаются и технические неполадки. Определиться с точной версией катастрофы специалистам предстоит в течение нескольких недель: это время уйдет на проведение технических экспертиз, опрос инженерно-технического состава, готовившего борт к вылету, а также непосредственного командования полка.