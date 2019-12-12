В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, вертолет выполнял тренировочный полет в сложных метеоусловиях. На борту находились командир и второй пилот, они погибли.
Крушение произошло у аэродрома Кореновск у станицы Платнировская примерно в 23.00. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, на место аварии направлена комиссия для выяснения причин происшествия, сообщили в Минобороны. Вертолет обнаружили на территории воинской части, он зацепил землю из-за сильного тумана, сообщает собеседник ТАСС в региональных экстренных службах. По данным источника «РИА Новости», основные версии крушения — ошибка в пилотировании и техническая неисправность.
Факт крушения вертолета Ми-28, входящего в 55-й отдельный вертолетный полк в Кореновске (Краснодарский край) и гибель экипажа: замкомандира полка по летной подготовке подполковника Александра Склянкина и замкомандира вертолетной эскадрильи майорат Руслана Кушниренко, «Ведомостям» подтвердил менеджер предприятия оборонной промышленности.
По его словам, обломки вертолета, совершавшего учебно-тренировочный полет, были обнаружены в нескольких километрах от посадочной площадки, куда летчики стремились посадить машину. Расследованием причин катастрофы займется спецкомиссия, в которую войдут представители главного штаба воздушно-космических сил, службы безопасности полетов авиации, а также представители завода-изготовителя Ми-28МН (серийное производство ведется в «Роствертолет»). Версия с ошибкой пилотирования, допущенной экипажем в условиях низкой видимости, является превалирующей, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны России, но не исключаются и технические неполадки. Определиться с точной версией катастрофы специалистам предстоит в течение нескольких недель: это время уйдет на проведение технических экспертиз, опрос инженерно-технического состава, готовившего борт к вылету, а также непосредственного командования полка.