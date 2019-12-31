МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе
Трое неизвестных напали на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в ингушском городе Магас, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы регионального МВД.
По его словам, инцидент произошел около 17:30 по московскому времени. Нападавшие были нейтрализованы, трое сотрудников полиции получили ранения. О погибших полицейских пресс-служба ничего не сообщила.
Об инциденте в Магасе ранее сообщили со ссылкой на источники агентства «Интерфакс» и «РИА Новости». По их данным, нападавших было трое, один сотрудник ДПС погиб в ходе перестрелки.