Пять человек погибли в пермском отеле из-за прорыва трубы с горячей водой
Пять человек погибли и еще трое госпитализированы с ожогами из-за прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми, сообщил Следственный комитет России по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Оно передано в центральный аппарат СКР.
Авария произошла утром 20 января в Индустриальном районе города на цокольном этаже жилого дома, где располагается частный мини-отель «Карамель», рассказали в ведомстве. В результате помещение отеля затопило горячей водой. Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, среди погибших был один ребенок.
Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. «У двоих первой — второй степени, у одного человека вторая — третья степень, преимущественно ожоги нижних конечностей», — рассказали ТАСС в краевом Минздраве.
По уточненным данным «Интерфакс-Поволжье», пострадали шесть человек.