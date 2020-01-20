Пять человек погибли в пермском отеле из-за прорыва трубы с горячей водой

Пять человек погибли и еще трое госпитализированы с ожогами из-за прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми, сообщил Следственный комитет России по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Оно передано в центральный аппарат СКР.