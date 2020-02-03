Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за угрозы коронавируса
Чартерные перелеты между Россией и Китаем будут прекращены с пятницы, 14 февраля, заявила зампред правительства и руководитель штаба по предупреждению коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». По словам Голиковой, регулярные авиаперелеты между Москвой и четырьмя городами Китая «продолжат функционировать».
Сейчас регулярные рейсы между Китаем и Москвой осуществляет лишь «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево». Другим перевозчикам Минтранс разрешил с 1 февраля работать только в чартерном режиме.
«Те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля. И поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении в РФ».
По словам Голиковой, с 4 февраля«Шереметьево» станет единственным пунктом пропуска в Россию иностранцев с территории Китая. Такое распоряжение правительства сейчас готовят Минтранс, ФТС, Роспотребнадзор и погранслужба ФСБ.
Ранее Голикова объявила об эвакуации граждан РФ из китайской провинции Хубэй, где активно распространяется новый коронавирус. Для возвращения порядка 130 россиян в понедельник, 3 февраля, в Ухань направят самолеты военно-космических сил России, рассказала она на совещании у премьера Михаила Мишустина.
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Число зараженных в Китае превысило 17 000 человек, из которых свыше 360 погибли. Заболевание выявили еще в 23 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом.