Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за угрозы коронавируса

«Те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля. И поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении в РФ».

Татьяна Голикова вице-премьер