В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки
Прокуратура Португалии арестовала банковские счета дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Арест на финансовые активы богатейшей женщины Африки был наложен по запросу властей Анголы, передает Reuters.
В январе 2020 г. душ Сантуш предъявили обвинения в растрате средств ангольской государственной нефтяной компании Sonangol . Генпрокурор Анголы Хелдера Питту Гроз обратился к Португалии с просьбой об аресте счетов обвиняемой. По данным ангольской прокуратуры, государство потеряло $1,36 млрд в результате сделок, в которых участвовали Изабель душ Сантуш и ее муж Синдики Доколо. Активы супругов в Анголе на сумму $400 млн были арестованы. По данным источников агентства, в Португалии под арест попали счета в банках Millennium bcp и EuroBic.
Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки. Ее состояние оценивалось в $3,5 млрд. Она старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, от его первой жены — Татьяны Кукановой. С ней будущий президент познакомился, будучи студентом азербайджанского института нефти и химии. Изабель душ Сантуш родилась в Баку.
В середине ноября 2017 г. президент Анголы Жуан Лоренсу уволил председателя совета директоров компании Sonangol Изабель душ Сантуш, после чего она уехала из страны. Жозе Эдуард душ Сантуш был президентом Анголы 38 лет. Лоренсу, вступая в должность, объявил о начале борьбы с коррупцией и монополиями в этой стране.