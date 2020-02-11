В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки

В январе 2020 г. душ Сантуш предъявили обвинения в растрате средств ангольской государственной нефтяной компании Sonangol . Генпрокурор Анголы Хелдера Питту Гроз обратился к Португалии с просьбой об аресте счетов обвиняемой. По данным ангольской прокуратуры, государство потеряло $1,36 млрд в результате сделок, в которых участвовали Изабель душ Сантуш и ее муж Синдики Доколо. Активы супругов в Анголе на сумму $400 млн были арестованы. По данным источников агентства, в Португалии под арест попали счета в банках Millennium bcp и EuroBic.