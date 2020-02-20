На Украине автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями

Региональные власти попросили людей не поддаваться на провокации. Прибывший на место министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании нескольких протестующих. По его словам, все прилетевшие из Китая украинцы здоровы, а санаторий в Новых Санжарах был выбран из-за его изолированности, сообщает «Интерфакс-Украина». Министр заверил, что территорию санатория оцепят и никто не будет контактировать с эвакуированными. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что таким образом украинцы показывают «не лучшую сторону» характера.