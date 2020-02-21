Министр здравоохранения Украины проведет 14 дней с эвакуированными из Уханя

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, санаторий в Новых Санжарах был выбран из-за его изолированности. Территорию санатория оцепят и никто не будет контактировать с эвакуированными. Украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что таким образом украинцы показывают «не лучшую сторону» характера. По его словам, санаторий полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности. «В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», – сказал Зеленский.