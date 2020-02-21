Министр здравоохранения Украины проведет 14 дней с эвакуированными из Уханя
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели с эвакуированными из Китая в санатории «Новые Санжары» в Полтавской области. На своей странице в Facebook она объяснила такое решение желанием успокоить тех, кто находится в санатории и всех граждан страны, после нападения на колонну автобусов с эвакуированными накануне.
«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одной комнате, в таких же условиях», — написала министр. Она добавила, что ее поразили паника, негатив и агрессия, которые продемонстрировали соотечественники. Скалецкая попросила выразить слова поддержки тем, кто «согласились провести две недели ради безопасности всех» в санатории.
Колонну автобусов с эвакуированными из китайского Уханя (эпицентр заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом) украинцами, прибывшую на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, забросали камнями местные жители. Всего в санаторий приехало семь автобусов. В некоторых из них были разбиты стекла. Позже МВД Украины сообщило о задержании более десятка участников нападения. Всего из Уханя были эвакуированы 45 граждан Украины, среди которых семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, санаторий в Новых Санжарах был выбран из-за его изолированности. Территорию санатория оцепят и никто не будет контактировать с эвакуированными. Украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что таким образом украинцы показывают «не лучшую сторону» характера. По его словам, санаторий полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности. «В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», – сказал Зеленский.