Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. В Японии подтвержден 1101 случай заражения COVID-19, еще 712 человек заболели на круизном судне Diamond Princess. Умерли от болезни 49 человек. В Канаде число зараженных на 23 марта составило 1430 человек, случаи заболевания выявлены во всех десяти провинциях. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа началась в конце 2019 г. в Китае и охватила более 150 стран мира. В мире заразилось около 300 000 человек, зафиксировано почти 13 000 смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.